Adulto mayor: cómo detectar y prevenir de manera eficaz el abuso y maltrato en la vejez

El envejecimiento de la población es una realidad global que exige respuestas urgentes en materia de derechos humanos. En este contexto, cada 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, una fecha instituida por la ONU para visibilizar una problemática del adulto mayor que muchas veces permanece semioculta.

Bajo el lema de este año, "Más allá de la sensibilización: lograr una prevención eficaz del maltrato a las personas mayores", los organismos internacionales buscan este 2026 coordinar acciones directas que involucren también a quienes desarrollan discapacidades en etapas avanzadas de la vida. En Mendoza, el Gobierno provincial se suma tradicionalmente a la fecha iluminando la Casa de Gobierno de color violeta y promoviendo la campaña "Ponete en mi Lugar" para combatir el viejismo y los prejuicios.

El maltrato en la vejez es un problema social y moral indiscutible que se manifiesta de diversas maneras, muchas veces dentro del propio entorno familiar o institucional. De acuerdo con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, estas acciones u omisiones violan los derechos fundamentales de las personas de edad avanzada y merman su dignidad.

El abuso y maltrato a los adultos mayores es una problemática cada vez más marcada

Las formas más recurrentes que adopta el maltrato y que la sociedad debe aprender a identificar de manera temprana son las siguientes:

Abuso psicológico: Incluye insultos, humillaciones, amenazas de abandono, infantilización y el aislamiento forzado del entorno social.

Incluye insultos, humillaciones, amenazas de abandono, infantilización y el aislamiento forzado del entorno social. Abuso financiero y económico: Se produce mediante la administración fraudulenta de sus bienes, el control desmedido de sus pensiones o la firma obligada de documentos sin su consentimiento claro.

Se produce mediante la administración fraudulenta de sus bienes, el control desmedido de sus pensiones o la firma obligada de documentos sin su consentimiento claro. Maltrato físico y abandono: Implica el uso de la fuerza que cause dolor o lesiones, así como la desatención o negligencia en el cuidado de sus necesidades básicas de salud, higiene y alimentación.

¿Cómo podemos tomar conciencia y construir alternativas saludables?

Para revertir los índices de maltrato, que en los países desarrollados ya oscilan en estimaciones de entre el 1% y el 10%, resulta indispensable transformar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos según la edad. Combatir el edadismo o "viejismo" significa derribar los mitos que asocian a la vejez exclusivamente con la enfermedad, la incapacidad o la pasividad productiva.

Adulto mayor, cuidados, vejez Adulto mayor y bienestar | Envejecer debe ser sinónimo de dignidad y comunidad

La prevención eficaz se logra implementando alternativas saludables basadas en el buen trato, fomentando la participación activa del adulto mayor en la toma de decisiones sobre su propia vida y garantizando entornos seguros. Promover su autonomía, asegurar el acceso a servicios de apoyo comunitarios integrados y escuchar activamente sus relatos son herramientas clave para que se sientan valorados y respetados por las generaciones más jóvenes.

La protección de los ancianos requiere una mirada multifacética, considerando que factores como el estrés climático y las desigualdades en el acceso a las pensiones contributivas profundizan su vulnerabilidad actual. Modificar el discurso cotidiano en los hogares mendocinos y denunciar las conductas negligentes son los primeros pasos para construir una sociedad más justa, donde envejecer sea sinónimo de dignidad y comunidad.