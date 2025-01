A pesar de los precios, las colonias de verano privadas no pierden terreno

También te puede interesar: El Gobierno seguirá cobrando el impuesto que aplica a los pasajes al exterior

“Las escuelas de verano municipales tienen costos muy bajos que no podemos alcanzar, pero también tiene otros tiempos, otros horarios. Nosotros tenemos turno mañana y tarde; arrancamos el 9 de diciembre y terminaremos el 14 de febrero, las municipales suelen ser más cortas”, indicaron.

La colonia del Club Leonardo Murialdo esta temporada recibió más de 350 inscriptos en ambos turnos. “La escuela de verano de la Municipalidad este año no la realizaron en el club y esos chicos este año no vinieron. Comparando con el año pasado son como 150 inscriptos menos. Es una baja, pero no significativa”, detallaron desde la institución.

El Club Alemán de Mendoza tampoco notó una disminución en la cantidad de inscriptos a pesar de las propuestas de las municipalidad. "Las inscripciones de la escuela de verano se agotaron antes de lo que estaba previsto así que ha sido una temporada excelente. Se han cumplido las expectativas. Las escuelas de verano municipales no son nuestra competencia directa, sí los clubes de la zona, entonces no hubo inconvenientes en ese sentido", indicaron desde la institución deportiva.

Otras opciones son las colonias que ofrecen los barrios privados para los vecinos. En el caso del Club de Campo Mendoza tampoco registraron disminuciones.

"Nuestra escuela de verano es en un barrio privado entonces tiene características distintas a las de las municipalidades o clubes deportivos. Acá la mayoría de los chicos que vienen viven en el barrio y tenemos un cupo que es limitado para no socios, es decir de afuera del barrio. En cuanto a las inscripciones la verdad es que no hemos notado diferencia, tenemos la misma cantidad de chicos que en otros años, incluso el cupo que tenemos para no socios lo cubrimos en las primeras dos semanas de inscripciones y tuvimos que cerrarlo porque ya no teníamos más lugar", contaron desde la escuela de verano.

image.png Colonias de vacaciones de verano, comenzaron en General Alvear.

La economía es el gran enemigo

Las variaciones de precios no ayudan a los clubes que deben afrontar grandes aumentos de un año a otro. Es por eso que a fines de 2024 asombraron las tarifas de las colonias. Sin embargo, las instituciones deben costear todos los montos que incluye abrir la temporada.

“Con respecto a los costos fijos, ya sea profes, monitores, auxiliares, materiales, todo ha aumentado mucho más del 100%, entonces este año han incrementado bastante las escuelas de verano, pero porque tenemos costos fijos muy altos y necesitamos cubrirlos; sin contar otros gastos para el mantenimiento de la pileta, el cloro, y demás”, contaron desde la colonia del Círculo Policial.

Por su parte, desde el Club Leonardo Murialdo expresaron que los costos fijos aumentaron un 300%, como por ejemplo, los seguros para cada chico, las remeras que entregan, los médicos que acompañan en todo momento a los niños, entre otros.