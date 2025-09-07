Efemérides

7 de septiembre, Día Mundial del Pelirrojo: origen, curiosidades y finalidad

Cada 7 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Pelirrojo. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

7 de septiembre, Día Mundial del Pelirrojo: origen, curiosidades y finalidad

7 de septiembre, Día Mundial del Pelirrojo: origen, curiosidades y finalidad

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 7 de septiembre se celebra el Día Mundial del Pelirrojo, también llamado Redhead Day o Día del “Orgullo Rojo”. En esta nota te contamos el origen de esta efeméride, sus curiosidades más interesantes y el propósito de la celebración.

pelirrojo (2)
Por qué se celebra el Día Mundial del Pelirrojo este 7 de septiembre

Por qué se celebra el Día Mundial del Pelirrojo este 7 de septiembre

7 de septiembre, Día Mundial del Pelirrojo: origen, curiosidades y finalidad

Las personas pelirrojas se distinguen por tener un nivel elevado de feomelanina, el pigmento que determina los tonos rojizos y amarillentos del cabello y la piel. Esta característica se debe, principalmente, a una mutación en el gen MC1R, responsable de que algunos individuos tengan cabellos anaranjados.

Lee además
Por qué se recuerda hoy, 8 de septiembre, el Día Mundial de la Fibrosis Quística
Efemérides

Por qué se recuerda hoy, 8 de septiembre, el Día Mundial de la Fibrosis Quística
Conocé por qué el 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia
Efemérides

Conocé por qué el 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia

Curiosamente, quienes poseen este rasgo genético tienen una mayor capacidad para producir vitamina D, esencial para el desarrollo de huesos fuertes. Sin embargo, también presentan menor resistencia a los rayos ultravioleta, por lo que se recomienda moderar su exposición al sol.

El Día Mundial del Pelirrojo nació en Holanda en 2006, cuando un fotógrafo decidió reunir a personas con cabello rojo para un proyecto fotográfico en la ciudad de Breda. Desde aquel encuentro, cada 7 de septiembre se celebra esta efeméride, que combina diversión, orgullo y concientización.

El objetivo principal de esta fecha es combatir los prejuicios y la discriminación histórica hacia los pelirrojos. Durante siglos, se asociaba el cabello rojo con mala suerte o comportamientos salvajes, ideas que se remontan a relatos del ejército romano. Con el tiempo, esos mitos han perdido fuerza y hoy la celebración busca resaltar la singularidad y belleza de este rasgo.

A nivel global, aproximadamente 1 de cada 100 personas es pelirroja, con mayores concentraciones en Irlanda (11%) y Escocia (13%), seguidas por Inglaterra (6,5%) y Estados Unidos (2%). Esta particularidad genética continúa siendo un rasgo distintivo y celebrado en todo el mundo. / diainternacionalde

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 7 de septiembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

8 de septiembre: Día del Agricultor y del Productor Agropecuario en Argentina

Hoy se celebra el Día del Trabajador Metalúrgico en Argentina: historia y motivo de su celebración

Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en septiembre 2025

5 de septiembre: 50 años de la despedida de Sui Genesis, la histórica noche que marcó el rock

Día Mundial del Hermano: por qué se celebra hoy, 5 de septiembre

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en septiembre de 2025

Por qué se conmemora hoy, 4 de septiembre, el Día del Inmigrante en Argentina

Hoy se celebra el Día de la Secretaria en Argentina: origen y significado

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza.
El clima

Zonda en algunas zonas y ascenso de la temperatura: el pronóstico para este lunes en Mendoza

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Críticas a la gestión Milei, el denominador común en las primeras reacciones en Mendoza
Elecciones 2025

Las reacciones en Mendoza tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires

Un incendio en la feria de Guaymallén fue provocado por dos personas
Impactantes imágenes

Confirmaron que el incendio en la feria de Guaymallén fue intencional

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino
Trabajo

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo del Quini 6 de este domingo 7 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3302 del domingo 7 de septiembre

Te Puede Interesar

La derrota de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires abre días críticos para los mercados.
Mercados y elecciones

La derrota de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires abre días críticos para los mercados

Por Marcelo López Álvarez
Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta. 
preocupación

Un conocido referente empresarial sufrió un accidente en Tunuyán y está grave

Por Pablo Segura
Mercado en tensión: fuerte caída de acciones y bonos tras derrota de LLA en Buenos Aires
EN ROJO

Mercado en tensión: fuerte caída de acciones y bonos tras la derrota de LLA en Buenos Aires

Por Sitio Andino Economía