La historia del mejor productor de quesos del país radicado en Mendoza

Hace un par de meses en el marco del MAPPA (Mercado Argentino de Productos y Productores Agroalimentarios) que se realiza en Buenos Aires fueron reconocidos como los Mejores Productores de Quesos del País.

schiavi.jpg Gustavo Schiavi elabora sus quesos en la Provincia de Mendoza y fue elegido el mejor productor del país en el MAPPA.

Gustavo cuenta que fueron invitados pero “teníamos dudas porque lo nuestro es un emprendimiento pequeño, lo mío es hobbie nada más. Me insistieron y armamos un paquete, no pude asistir por cuestiones personales. Los quesos llegaron y tuvimos la suerte de ser elegidos como los mejores productores de quesos del país y eso nos enorgullece mucho”.

Recuerda que “hacía quesos de chiquito con mi padre, mi abuelo, en el campo y así fue donde nació esa pasión. En Lincoln me conocen como Ratón. Todo empezó con una receta que me pasó mi señora sobre un queso crema, un queso común, y ahí me hizo un click la cabeza. Siempre me pasaba que iba a los negocios y no me gustaban los quesos que compraba, eso me molestaba. Y cuando viajaba a mi pueblo iba a los tambo a comprar queso y a lo mejor me traía doce hormas de queso para consumo personal”.

Hoy tiene una alianza estratégica con Guercio, el tradicional (y único) tambo ubicado en Bermejo con quien además ha entablado una interesante relación.

Los quesos de Schiavi tienen “mínimo de dos meses; tiene que tener todo un proceso de maduración. Los maduro en una cava de piedra semi subterránea, con temperatura y humedad controladas. Trato de emular las cuevas europeas”.

