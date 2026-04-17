¿Qué pinta este finde en Mendoza? Tres lugares, tres sabores y tres eventos imperdibles

Con la llegada del fin de semana, muchos mendocinos se preguntan: ¿qué pinta hacer estos días? Para que no te quedes sin opciones a último momento, en Sitio Andino armamos una selección de nueve propuestas imperdibles para disfrutar de Mendoza : tres lugares para recorrer, tres opciones gastronómicas y tres eventos que animan la agenda cultural de la provincia.

Cada semana encontrarás acá los mejores planes para organizar tu finde , ya sea con amigos, en pareja o en familia. Desde restaurantes, bares y cervecerías hasta paseos al aire libre, espectáculos, festivales y experiencias que vale la pena descubrir.

La mayor feria vitivinícola de la región ya está completa: claves de Sitevinitech 2026

Porque Mendoza siempre tiene algo para hacer … y acá te contamos qué actividades no te podés perder.

El Malbec , una uva de color intenso y gran carácter, es la base de algunos de los vinos más emblemáticos, especialmente en Mendoza. Con el paso de los años, esta variedad se convirtió en un verdadero símbolo . En ese contexto, en el marco del Día Mundial del Malbec (17 de abril), te compartimos tres lugares imperdibles para disfrutarlo como se merece:

Bodega Los Toneles: es una histórica bodega ubicada a pocos minutos del centro de la ciudad (Av. de Acceso Este 1360), que combina tradición y modernidad en un entorno patrimonial. Ofrece visitas guiadas, degustaciones, experiencias gastronómicas y espacios culturales, ideales para el enoturismo. Bodega Atilio Avena: es una bodega familiar ubicada en Castro Barros 8115, Russell, Maipú. Ofrece experiencias de enoturismo que incluyen recorridos por viñedos y olivares, visitas a la bodega y degustaciones de sus vinos y productos regionales. Bodega Antigal: es una bodega con mucha historia ubicada en Russell, Maipú. Ofrece experiencias completas de enoturismo que incluyen recorridos por viñedos, visitas a la bodega y degustaciones en espacios históricos reacondicionados, además de propuestas gastronómicas en su restaurante, donde se combinan vinos premium, especialmente Malbec.

vino, bodega El Malbec, símbolo de carácter e identidad en los vinos de Mendoza

Mendoza se llena de planes: la agenda cultural del fin de semana

La provincia de Mendoza se destaca no solo por sus increíbles paisajes y propuestas turísticas, sino también por su variada agenda cultural, que cada fin de semana sorprende tanto a locales como a turistas. A continuación, te presentamos tres propuestas imperdibles para disfrutar durante estos días:

“Cata a Ciegas” en la Museo Casa de San Martín: es una experiencia sensorial en la que los participantes degustan vinos sin ver las etiquetas, con el objetivo de descubrir sus aromas y sabores. La propuesta se realizará el 17 de abril a las 19 horas. Astroturismo con Gustito a Malbec: en Tupungato, el 17 de abril a las 19 horas se realizará una propuesta especial por el Día Mundial del Malbec en el restaurante La Isabel Casona de Campo, que combina degustaciones de vinos de altura, gastronomía regional y una experiencia de astroturismo bajo el cielo mendocino. Homenaje al Rock Nacional: el evento se realizará el viernes 17 de abril a las 21 horas en el Teatro Mendoza y propone una noche dedicada al rock argentino con la participación de tres bandas locales. El espectáculo incluirá un recorrido por clásicos de distintas épocas, junto con composiciones propias y un homenaje al músico Felipe Staiti, en una velada pensada para disfrutar, cantar y revivir la esencia del género.

Tres plazas de Mendoza que son ideales para una salida distinta

Cuando las personas buscan desconectar de la rutina, suelen optar por propuestas al aire libre que les permitan relajarse y disfrutar del entorno natural. En este contexto, Sitio Andino recomienda tres cerros ideales para una escapada en Mendoza:

Plaza 12 de Febrero: es un espacio público histórico ubicado en el departamento de Maipú. Se trata de una plaza pintoresca e ideal para una escapada en familia, que combina valor histórico con naturaleza: cuenta con una fuente artística traída de Francia, un reloj de flores, áreas verdes con árboles frondosos, entre otras cosas. Plaza Independencia: es el principal espacio verde de la ciudad, ubicada en pleno centro. Rodeada de bares, restaurantes y comercios, ofrece amplias áreas parquizadas, una gran fuente central, espacios para ferias artesanales, además de ser un punto clave para pasear, descansar y disfrutar de la vida urbana mendocina. Plaza del Olivo Histórico: es un espacio público al aire libre ubicado en el departamento de San Martín. Se destaca como uno de los lugares más atractivos para el turismo interno, ya que ofrece amplias áreas verdes, árboles y senderos con mosaicos ideales para caminar y realizar actividades. Además, cuenta con esculturas que evocan la historia del general José de San Martín.

24 de Julio de 2025, Plaza Independencia, invierno, frío, vacaciones, sol, soleado, clima, tiempo, temperatura, turismo, fuente Plaza Independencia, el paseo ideal para caminar y relajarse en Mendoza Foto: Cristian Lozano

¿Querés descubrir rincones fascinantes de Mendoza, de distintos destinos de Argentina y también del resto del mundo? Encontrá paisajes únicos, lugares imperdibles y propuestas para viajar y explorar. Hacé clic acá y dejate sorprender con nuevas experiencias.