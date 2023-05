Voto nulo: Rodolfo Suarez lo vinculó al voto bronca

En los siete departamentos que desdoblaron hubo alto porcentaje de votos que no fueron a nadie.

Uno de las datos que sobresalió fue que una importante porción de la población no logró reflejar su intención de voto. Por un lado, los resultados preliminares reflejan un porcentaje promedio de más del 5% de votos nulos, y del más del 2% de voto en blanco. En cuanto al ausentismo, rondó el 35%.

"Estamos estudiando cuál es el porcentaje del voto nulo. En todas las elecciones hay voto nulo y a veces es un voto bronca, alguien que le hace la cruz a toda la boleta", explicó el gobernador en conferencia de prensa, tras su discurso en la Asamblea Legislativa de este 1 de mayo.

apertura sesiones ordinarias 2023, legislatura de mendoza, gobernador suárez, abed El gobernador Rodolfo Suarez analizó los resultados de las PASO 2023 en siete departamentos que votaron el 30 de abril. Foto: Cristian Lozano

"Creo que no tiene absolutamente nada que ver con la boleta única. Es más se ha destacado que es rápido por comentarios que me han dado, es sencillo, da transparencia, no hay más papel, se cuida el medio ambiente", aseguró Suarez.

Y quizás un dato que respalde esta hipótesis es que los departamentos donde más voto nulo hubo fueron San Rafael y Maipú, donde se fue más fácil capacitar al votante en el nuevo sistema por la cercanía a los centros urbanos.

Lo cierto es que los votos en blanco, nulos y el ausentismo son votos "perdidos", pero que reflejan un malestar social, del que la clase política debe tomar nota.

Los votos "perdidos", departamento por departamento

De acuerdo al escrutinio de la Junta Electoral por Mendoza:

Lavalle

Votos anulados: 4.85%

Votos en blanco: 2.41%

Empadronados que no votaron: 34.79%

Maipú

Votos anulados: 8.61%

Votos en blanco: 3.25%

Empadronados que no votaron: 37.7%

Tunuyán

Votos anulados: 4.55%

Votos en blanco: 2.77%

Empadronados que no votaron: 32.3%

La Paz

Votos anulados: 2.82%

Votos en blanco: 1.67%

Empadronados que no votaron: 22%

San Carlos

Votos anulados: 5.04%

Votos en blanco: 2.24%

Empadronados que no votaron: 27.6%

San Rafael

Votos anulados: 8.12%

Votos en blanco: 3.08%

Empadronados que no votaron: 38.9%

Santa Rosa

Votos anulados: 4.78%

Votos en blanco: 2.66%

Empadronados que no votaron: 30.7%.