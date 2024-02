Villarruel retiró un busto de Néstor Kirchner del Senado: dónde está ahora

La titular del Senado se jactó de haberlo sacado. "Fue orden mía porque Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda”. Horas después fue recuperado.

Por las declaraciones de Victoria Villarruel sobre Néstor Kirchner pic.twitter.com/HYAdtOlfS1 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 23, 2024

Luego de la sesión preparatoria del Senado, donde se eligieron a las autoridades del órgano parlamentario, la referente de La Libertad Avanza (LLA) explicó los motivos que llevaron a quitar el homenaje al ex mandatario: "Fue orden mía porque Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda, entonces se le envía a quienes integran el bloque de Unión por la Patria (UP) para que puedan tenerlo con ellos, pero no hace falta que esté en un lugar de privilegio obstaculizando, cambiando o discriminando a otros espacios que no tienen aquí a sus representantes o a sus expresidentes".