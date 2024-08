Video: el desplante de exdetenidos en la dictadura a la mendocina Lourdes Arrieta

Ante esta situación, la diputada y presidenta de la Comisión de Adultos Mayores, Gisela Marziotta, recordó que el rechazo a la visita al penal de Ezeiza era un tema que iba a ser tratado la semana pasada en la Cámara de Diputados.

"Era una preocupación que íbamos a llevar al recinto, pero no hubo sesión porque no se logró el quórum reglamentario. Hay sesión mañana y es un tema que está pendiente de tratamiento en el recinto, tanto para la investigación de la conducta de los diputados que visitaron a los genocidas como para, en mi caso particular, el pedido de expulsarlos de la Cámara, que es lo que considero que debería ser la medida justa y ejemplificadora para lo que es el Poder legislativo", afirmó Marziotta, antes de cederle la palabra a la legisladora apuntada.

Lourdes Arrieta represores, genocidas.jfif La foto de la polémica que tiene como protagonista a la mendocina Lourdes Arrieta

Qué dijo Lourdes Arrieta en la comisión que pidieron su expulsión

"Me parece una falta de respeto y es importante que sepan que me llevaron engañada, que hay una investigación en curso en la justicia federal, que he recibido amenazas -inclusive de adultos mayores-, y que pedí una investigación dentro de la Cámara de Diputados por este tipo de conductas de algunos diputados que me llevaron engañada”, se defendió Arrieta.

Asimismo, señaló: “No soy ninguna hipócrita y lamento profundamente que se me señale y se me critique después de haber demostrado que he dicho la verdad y mi credibilidad vale ante todo; y por eso me presenté ante la Justicia”, sentenció.

Si bien la reunión continuó, gran parte de los invitados se retiró, aunque la legisladora se mantuvo en su lugar ante la finalización.

La reunión completa en la que exdetenidos de la dictadura cruzaron a Lourdes Arrieta