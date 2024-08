Se filtró la foto de la escandalosa visita a genocidas de Lourdes Arrieta y otros diputados

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " LA FOTO DEL ESCÁNDALO Se conoció la foto de los Diputados de La Libertad Avanza juntos con los genocidas en lo que fue su visita a la cárcel de Ezeiza. En la imagen se puede ver en primera fila a la diputada mendocina Lourdes Arrieta (sobretodo naranja) junto a sus compañeros de bloque Beltrán Bénedir, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra. Entre lo represores estaban Alfredo Ignacio Astiz, posiblemente una de las caras más conocidas de la Armada Argentina. Uno de sus hijos dilectos que, con dedicación, se dedicó a infiltrarse entre los familiares que buscaban a sus seres queridos desaparecidos. En cuanto a los genocidas, quienes aparecen en la imagen, además de Astiz, son Raúl Guglielminetti, Mario Marcote, Miguel Britos, Honorio Martínez Ruiz, Adolfo Donda, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Argüello, Manuel Cordero, Gerardo Arráez, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason (hijo). El encuentro entre los legisladores y los represores había generado un fuerte cimbronazo en la bancada oficialista. De hecho, varios diputados salieron rápidamente a tomar distancia. En la misma línea se expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que aclaró en varias oportunidades que no fue una actividad oficial, que no estaba al tanto de la visita y que se trató “una actividad particular” de un “grupo minoritario de diputados”. Hace unos días Lourdes Arrieta aseguró que fue “engañada” y que “no tenía idea” de quiénes eran los detenidos. “Estuve y hablé con Astiz. Yo no viví en esa época, nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, la verdad es que vi internos de 80 años”, dijo la mendocina."

