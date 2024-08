Videos: las "bombas" de Lourdes Arrieta, tras filtrar una foto con el libro "Nunca Más"

También se remontó al momento en el que fue agregada a un grupo de WhatsApp en el que se organizó el viaje al penal. "Uno de los diputados me recomienda a un sacerdote, un tal Ravasi, con el que tuve una conversación alrededor de marzo, en la que me hablaba acerca de unos presos políticos que no tenían condena y que estaban buscando un juicio justo", relató.

Ese diputado en cuestión es Beltrán Benedit, quien, continuó Arrieta, "me comenta sobre el padre, que estaba en esta lucha, no le vi nada raro".

"El padre me unió a grupos de WhatsApp en los que me invitaban a ciertas reuniones a las que nunca asistí y nunca les presté mucha atención", agregó y luego mencionó al cura en cuestión: Javier Olivera Ravasi, un religioso con vinculaciones con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

"Cuando el diputado Beltrán sube en el grupo de La Libertad Avanza esta visita, se me dieron las garantías de que era una visita oficial institucional. Además, nos pusieron a disposición una combi, salimos de la puerta del Palacio, no parecía nada anormal sino la visita de una comitiva que iba al penal de Ezeiza", detalló al tiempo que agregó: "En los chats nunca se dijo que eran represores".

Por otra parte, brindó detalles del encuentro en el establecimiento penitenciario, especialmente con uno de los represores más conocidos del terrorismo de Estado, Alfredo Astiz. "Estaba escondido, en un rincón... No participó ni se presentó como hicieron otros", describió.

Sin embargo, tuvo un intercambio con el militar, el cual dejó asentado en el proyecto que días atrás presentó en la Cámara de Diputados. "Me llamó la atención porque él me dijo 'yo sabía que ibas a venir'. Lo cual me generó un alerta; cómo lo sabía, no sé si le pasaron información. Sabía que mi papá es veterano de guerra. También me dijo que me seguía, que sabía de mi existencia, de mis padres", señaló.

"Todo el tiempo los reclamos que hacían estos señores eran que estaban hace 23, 24 años en prisión, esperando un justo juicio. Nunca los relacioné con genocidas", añadió sobre el encuentro, en el que "también pidieron medicamentos, calefacción, una ambulancia".

Lourdes Arrieta represores, genocidas.jfif Arrieta y otros legisladores visitaron a represores y genocidas en el penal de Ezeiza

Consultada sobre si existió autorización por parte del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para realizar el encuentro, Arrieta comentó: "No sabría qué decirte. Pienso que hubo una visita institucional y se nos brindaron las garantías para que sea de manera oficial". Aunque también sostuvo que "por lo que tengo entendido, ya hubo otra visita como esta".

Respecto a su pedido de informe, la legisladora indicó que es por "la búsqueda de la verdad, de quiénes son los responsables y por qué realmente a mí nadie me dijo que iba a visitar a Astiz".

"Me avergüenzo y me arrepiento de haber confiado en los colegas que me terminaron insistiendo e instando a que visitara el penal", afirmó.

"Mi gran error fue haber confiado primero en el diputado que lo organizó y segundo en el presidente de bloque, Gabriel Bornoroni, porque dio el aval para que se llevara adelante esta visita. No lo retrucó, no preguntó, no se interesó en el tema. Entendí que de parte de él estaba todo bien", disparó.

Gabriel Bornoroni.jfif Bornoroni, uno de los apuntados por Lourdes Arrieta por la visita a genocidas en el penal de Ezeiza Foto: Prensa Diputados de la Nación

Visita a genocidas: no hubo quórum en Diputados y se cayó la sesión

La sesión de Diputados prevista para este miércoles al mediodía se cayó por falta de quórum luego de que los bloques de Unión por la Patria (UxP) y Hacemos Coalición Federal (HCF) no bajaran al recinto porque no hubo acuerdo en la comisión de Labor Parlamentaria.

Uno de los principales conflictos se relaciona con la visita de diputados de La Libertad Avanza (LLA) a represores de la última dictadura detenidos en la cárcel de Ezeiza. Mientras UxP quería impulsar una comisión de investigación, el oficialismo acordó con la oposición dialoguista que la cuestión se limitaría a una expresión de repudio.

En medio de este y otros desacuerdos, el bloque de Miguel Ángel Pichetto demostró su fuerza al no bajar al recinto. Tampoco se presentó parte de Innovación Federal (IF). Por parte de la Unión Cívica Radical (UCR) hubo tres ausentes con aviso: Gerado Cipolini por enfermedad, y Facundo Manes y Manuel Aguirre por licencia.

No obstante, algunos legisladores se refirieron -en la sesión de minoría- a la polémica que envuelve a Lourdes Arrieta y otros compañeros suyos de bloque.

Entre esos discursos, Cecilia Moreau les reclamó a los libertarios hacerse “responsables”. “Porque ustedes se cuelgan del traje de alguno cuando les va bien, pero cuando les va mal se hacen los boludos”.

Consideró “muy grave” la reunión en Ezeiza. “Esos diputados no fueron a cualquier lugar: fueron directamente al pabellón 5 de la Unidad 31, donde están los militares condenados por delitos de lesa humanidad ”, remarcó, recordando que “cuando la reunión salió a la luz, intentaron decir que había sido una reunión con fines humanitarios, que habían ido a ver mujeres embarazadas”, pero recordó que había aparecido una foto y allí no se ven mujeres y mucho menos embarazadas.

Desde la Coalición Cívica, la diputada nacional Mónica Frade también cargó contra el bloque de La Libertad Avanza. En primer lugar, expresó: “Me impresiona la doble vara de esta Cámara, lo digo desde un bloque que no ha hecho de los derechos humanos una doble vara, pero de un lado tenemos la condena a Venezuela, respecto a las denuncias de violaciones y tortura, y por el otro, tenemos el negacionismo de lo que hizo la dictadura en este país”.

Frade tituló esa actitud como “muy contradictoria”, y enfatizó contra los seis legisladores que viajaron a Ezeiza el pasado 11 de julio: “O les falta el conocimiento de la historia o tienen doble vara”. “Mientras condenan los hechos en Venezuela, están visitando a la ‘peor mugre’ de este país, a los tipos que tiraron mujeres desde aviones. Explíquenme por qué una dictadura es buena y otra no”, aseveró Frade.

La foto de Lourdes Arrieta con el “Nunca Más”

En medio de todo el debate en torno a su cuestionada actitud, Arrieta posó este miércoles en el Congreso con un ejemplar del libro “Nunca Más”, el informe final de Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas durante la última dictadura militar.

El hecho volvió a generar el repudio de distintos bloques políticos y organizaciones de derechos humanos, ya que Arrieta había dicho no conocer a Astiz por haber nacido en 1993.