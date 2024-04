Victoria Villarruel creó una comisión para revisar la dotación de empleados del Senado

Por si no alcanzaba

Por si no alcanzaba Los senadores se auto otorgaron un aguinaldo en sus dietas además del aumento del 165%

Motosierra contra el personal del Senado de la Nación Argentina

Durante la realización del Congreso Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el secretario nacional del sindicato, Rodolfo Aguiar, señaló que tienen contabilizadas más de 12 mil cesantías.

"Desde ATE hemos denunciado -desde el mismo día en que asumía el gobierno nacional- un programa económico destinado a llevar a cabo un ajuste nacional sobre el Estado y todas sus instituciones", dijo Aguiar.

Según el referente nacional, tienen contabilizadas más de 12 mil cesantías. "Detrás de cada despido, hay un calvario para cada familia que queda en la calle. Pero si uno analiza la cantidad, la masividad de esos despidos, ya es una tragedia social en la Argentina".

Ante la consulta de periodistas por la "lista de ñoquis" que ATE exigía que el gobierno de Javier Milei publicara, Aguiar sostuvo que "hasta ahora no lo pudo hacer, no pudo probar en ninguno de los 12 mil casos de trabajadores despedidos que alguno no prestaba servicio".

"Nosotros sí conocemos un ñoqui, el más caro que tiene el Estado. Porque qué haría cualquier empleador privado o público si tiene un trabajador que de las 8 horas de trabajo, 7 se las pasa en las redes sociales. El ñoqui más caro que tiene Argentina se llama Milei y llegó el 10 de diciembre al Estado".

