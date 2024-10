Una por una: estas son las obras que se realizarán con los fondos de Promoción Industrial

Y agregó: "Toda la Argentina está atrasada en materia de infraestructura, no es solo Mendoza o el Sur. Si crecemos al 3, al 4 o al 5% de lo que dice el presupuesto, no va a alcanzar la energía para cubrir esa demanda en el país”, dijo y señaló que, ante esta situación, “necesitamos crecer por lo menos una década seguida al 3%, para sacar a la mitad de la gente de la pobreza, y hoy no tenemos energía para eso”.

image.png

Las obras que se realizarán en la provincia de Mendoza

1. Ampliación y Refuncionalización del Establecimiento Depurador General Alvear

Ubicación: General Alvear

Monto: USD 10.000.000

Fecha de licitación: 17/10/24

Ejecución: 24 meses

Organismo ejecutor: Aysam

Se trata de una obra de Saneamiento que tendrá 26.780 beneficiados. El objetivo es aumentar la capacidad de tratamientos de efluentes cloacales en un 80% y ampliar y generar nueva infraestructura de la planta actual. Construcciones de nuevas lagunas.

2. Canal Perrone

Ubicación: San Rafael y General Alvear (Cuenca del Río Atuel)

(Cuenca del Río Atuel) Monto: USD 21.000.000

Fecha de licitación: 01/12/24

Ejecución: 24 meses

Organismo ejecutor: Irrigación

image.png

La obra beneficia a 5.333 hectáreas y a 250 beneficiarios. Allí se busca la impermeabilización de 40 km de canal más el reservorio de 70.000 m3, para el riego a la demanda.

3. Reservorio y Canal Bombal

Ubicación: San Rafael (Cuenca del Río Diamante)

(Cuenca del Río Diamante) Monto: USD 4.800.000

Fecha de licitación: 15/12/24

Ejecución: 18 meses

Organismo ejecutor: Irrigación

La obra beneficia a 1.421 hectáreas y a 259 beneficiarios. Se buscará la impermeabilización de 5 km de canal, más reservorio de 55.000 m3.

4. Canal Serú Civit

Ubicación: San Rafael (Cuenca del Río Diamante)

(Cuenca del Río Diamante) Monto: USD 4.000.000

Fecha de licitación: 01/02/25

Ejecución: 18 meses

Organismo ejecutor: Irrigación

La obra beneficia a 2.430 hectáreas y a 352 usuarios. Se realizará la impermeabilización de 5.3 km de canal, más reservorio de 81.200 m3 para el riego acordado.

image.png

5. Ruta Provincial 171

Ubicación: San Rafael y General Alvear

Monto: USD 7.800.000

Fecha de licitación: 02/11/24

Ejecución: 8 meses

Organismo ejecutor: Vialidad

La obra que llevará a cabo Vialidad, permitirá realizar el encarpetado con demarcación de 35 km entre Monte Comán y General Alvear, pasando por Real del Padre. La importancia de la misma radica en que la Ruta registra casi 800 vehículos diarios y 5.517 semanales. Así, sumar el mejoramiento de esta ruta es integrar a la producción agrícola y ganadera de General Alvear, evitando que quede aislada del resto de la provincia.

6. Ruta Provincial 153 Tramo I

Ubicación: Las Catitas - San Rafael

Monto: USD 15.000.000

Fecha de licitación: 02/11/24

Ejecución: 12 meses

Organismo ejecutor: Vialidad

La Ruta provincial 153 es principalmente utilizada por el sector productivo y logístico, por lo que se buscará encarpetar 89 km. Su ubicación es crucial porque se trata de un atajo hacia el sur que permite reducir en 118 kilómetros la distancia entre la RN 7 y la ciudad de San Rafael para los que vienen y van desde el sur provincial al Arco del Desaguadero. Actualmente, es utilizada por 941 vehículos diarios y 5.647 por semana, de los cuales el 40% son automóviles, el 35.5%, transporte de carga pesada y el 23,5% camionetas.

image.png

7. Ruta Provincial 153 Tramo II

Ubicación: San Rafael – General Alvear

Monto: USD 12.500.000

Fecha de licitación: 02/11/24

Ejecución: 10 meses

Organismo ejecutor: Vialidad

La Ruta provincial 153 es principalmente utilizada por el sector productivo y logístico, por lo que se buscará encarpetar 59 km, en una segunda etapa. Su ubicación es crucial porque se trata de un atajo hacia el sur que permite reducir en 118 kilómetros la distancia entre la RN 7 y la ciudad de San Rafael para los que vienen y van desde el sur provincial al Arco del Desaguadero. Actualmente, es utilizada por 941 vehículos diarios y 5.647 por semana, de los cuales el 40% son automóviles, el 35.5%, transporte de carga pesada y el 23,5% camionetas.

8. Cierre de Anillo San Rafael – General Alvear

Ubicación: San Rafael – General Alvear

Monto: USD 32.600.000

Fecha de licitación: 17/01/25

Ejecución: 18 meses

Organismo ejecutor: Gobierno de Mendoza

La obra permitirá aumentar y dar seguridad a la capacidad de suministro energéticos para ambos departamentos. A su vez, posibilitará la radicación de nuevos emprendimientos industriales, comerciales, agrícolas, ganaderos, residenciales y de turismo. Por otro lado, también facilitará el desarrollo de proyectos de generación con energías renovables. La población beneficiada será de 270.000 habitantes.

image.png

