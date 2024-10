Cornejo presentó en San Rafael las obras que hará con el resarcimiento económico de U$S 1.023 millones

" Me siento orgulloso porque durante mi primera gestión sacamos ese convenio. Hoy lo tenemos depositado en cuentas nuestras y lo tenemos con un poquito de rendimiento financiero ", sostuvo Cornejo.

"Es infraestructura, pero estamos tan atrasados como toda la Argentina. No solo es Mendoza o el sur. Si crecemos al 3 o al 4% no alcanza la energía para cubrir eso. Tenemos que crecer una década seguida al 3% para sacar a la gente de la pobreza y no tenemos energía para eso", relató.

La lista de los proyectos presentados en San Rafael

Canal Perrone, cuenca del Río Atuel: USD21 millones

Canal Serú Civit, cuenca del Río Diamante: USD 4 millones

Canal Bombal, cuenca del Río Diamante: USD 4,8 millones

Establecimiento depurador de General Alvear: USD 10 millones

Estación transformadora y nueva línea de Alta Tensión (San Rafael - General Alvear): USD 32,6 millones

Ruta Provincial 171 San Rafael - General Alvear: USD 7,8 millones

Ruta Provincial 153, tramos 1 y 2 (San Rafael - Santa Rosa): USD 27,5 millones