Ulpiano Suarez puso de ejemplo a los veteranos de Malvinas para dar un mensaje a la dirigencia

Cuando se visita el Memorial se observa en la cara oeste un repaso por la historia de aquellos años. “Eso es fundamental para poder ejercer la memoria y recordar para ejercer futuro”, describió Ulpiano, y agregó: “En la cara este se encuentra el homenaje a los 15 héroes mendocinos”.

Monumento soldados mendocinos caídos en Malvinas, Parque Central, Mendoza Foto: Cristian Lozano

Sabíamos que esto no era una obra más, acá hay mucho corazón y mucho patriotismo. Lo que buscamos es también darle un mensaje al resto de la sociedad

“ Estamos viviendo momentos difíciles donde la angustia y la desesperanza a veces nos gana y mirar a los héroes de Malvinas nos indica cuál es el camino. Este es con esfuerzo, con solidaridad, con mucha pasión y juntos”, resaltó el intendente.

Falta o no patriotismo

En el acto se mencionó en reiteradas ocasiones la palabra “patriotismo ”. Estamos en año electoral y, quizás, en ocasiones comienza a verse un poco más el sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal.

Hay que seguir laburando y no hay que aflojar como no aflojó ninguno de los héroes aun en terreno hostil. Ellos dieron hasta su vida aquellos años. Un mensaje a la dirigencia: hay que ser maduros y dejar de lado el individualismo

Frente a ese cuestionamiento, Ulpiano Suarez respondió: “No falta patriotismo, quizás es un tema de los dirigentes y no de la gente. Si la gente decide en un porcentaje importante no ir a votar es porque entienden que los dirigentes no están transmitiendo lo que necesita el país o la provincia. Confío en el pueblo argentino y en los mendocinos; nosotros somos personas de montaña, peleadores, luchadores y eso lo demostramos cada día”, finalizó.