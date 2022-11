Ulpiano Suarez: "Me gustaría ser gobernador"

No es ninguna novedad que su nombre es uno de los que la UCR tiene en lista como posibles sucesores de Rodolfo Suarez. Y a él lo seduce esa opción, ya sea en 2023 o en otra gestión. “Me gustaría ser gobernador porque amo a la provincia y quiero que le vaya bien. No sé si el próximo, lo veremos y lo decidiremos dentro de nuestro espacio. Yo no lo defino, formo parte de un proyecto y un equipo”, remarcó.

Ulpiano Suarez se refirió a las elecciones 2023 y cuál será su futuro en la Ciudad de Mendoza Foto: Prensa Municipalidad de Mendoza

En ese sentido, se paró en la vereda opuesta de sus pares que ya oficializaron su intención de ir por el sillón de San Martín. “Son modos. Entiendo que los tiempos que vivimos son difíciles y complicados para la gente; mis horas las dedicaré a la agenda de la gente y no a la de dirigentes, que a veces está muy alejada. Lo mejor aporte que puedo hacer es el trabajo de intendente y es el lugar desde donde me paro”, puntualizó.

Por último, indicó que 2023 será el momento de definiciones de candidaturas dentro de Cambia Mendoza, cuando se pondrá en la balanza quién será la persona que lidere “un equipo que puso en orden el Estado, que volvió a prestar servicios que no prestaba durante el peronismo; y una gestión que superó lo más difícil de la pandemia apostando al crecimiento y a la generación de empleo; y que sigue con ese desafío que Mendoza crezca y genere oportunidades para quienes quieren invertir y para los jóvenes de desarrollarse aquí”.