Ulpiano Suarez: "Hay sectores en nuestra sociedad que no tienen margen para un nuevo fracaso"

Pasada la pandemia tuvimos una reactivación económica importante, un crecimiento del comercio, de la gastronomía en la Ciudad, los turistas que llegaron en gran cantidad. Estamos gestionando en un contexto de crisis social, económica y entendiendo que no podemos agregarle a eso una crisis política o conflictividad de la política, por eso gestionamos en la Ciudad articulando con todos los espacios, buscando esos puntos o esos acuerdos que son necesarios y con mucha expectativa de que la macroeconomía se ordene, de que Argentina tenga una economía sana, además de controlar la inflación, que haya una agenda del desarrollo que ya se está sintiendo en la Ciudad.

Ulpiano Suarez, entrevista ciclo con intendentes.jpg El intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, inauguró el ciclo "Voces de Gestión". Foto: Yemel Fil

- Al comienzo de esta gestión hablamos de que algunas obras públicas se habían tenido que frenar. ¿Cómo viene ese tema?

Se habló mucho de que no iban a llegar recursos o una paralización de la obra pública por parte del Gobierno Nacional. Eso tuvo muy poco impacto en la Ciudad, lo cierto es que en el proceso de urbanización del conglomerado La Favorita, la mayoría de los trabajos que se tenían que realizar se han cumplido. Queda pendiente terminar las obras públicas que nos permitan mejorar el suministro de agua potable.

- ¿Qué planes ha tenido que implementar el municipio en este contexto de deterioro del tejido social que impacten directamente en el vecino?

Hoy más de un 50% de argentinos son pobres y eso también sucede en el Gran Mendoza. Hay un fuerte trabajo en el territorio. La situación más reciente, consecuencia de la crisis, es el incremento de las personas en situación de calle en las ciudades y en la ciudad de Mendoza fundamentalmente. No miramos para otro lado, nos involucramos, articulamos con el Arzobispado, articulamos con el Gobierno provincial, con el sector privado y, en un invierno que fue muy duro, llegamos con una solución para esas personas que hoy están afuera del sistema, sin trabajo, sin tener un techo donde dormir.

Se avanzó en un proceso de capacitación para el empleo, y muchas de esas personas han conseguido un trabajo, entonces en esto nos involucramos, sabemos que había una sobredemanda respecto de los municipios para atender el impacto de la crisis social y estamos involucrados y generando la respuesta.

Los municipios ya dejamos atrás esas responsabilidades primarias imprescindibles. Hoy nos involucramos con generar oportunidades. Días atrás firmamos con AEHGA, con UTHGRA y con el Gobierno provincial un convenio para un programa de formación para el empleo. Damos las herramientas de formación y capacitación para que esas personas jóvenes accedan a un empleo. Esa es la agenda de hoy.

- Por tu forma de gestionar has buscado tener puentes con Nación, con un Gobierno que muchas veces se lo tilda de dogmático. ¿Creés que se puede generar una relación fructífera con el Gobierno nacional?

Durante los primeros cuatro años de gestión hice muchos pedidos al gobierno de Alberto Fernández para poder avanzar en el desarrollo de Estación Mendoza. Cuatro años haciendo gestiones, idas y vueltas, sin resultado. Con el cambio de Gobierno nacional, a semanas de haber comenzado esta nueva gestión insistimos, mantuvimos reuniones y estamos próximos a firmar un convenio para avanzar con el desarrollo de este proyecto.

Hay una primera instancia de desarrollo de cuatro manzanas que dan sobre calle Perú, que vienen con la posibilidad de construcción de edificios con viviendas, oficinas, bloques comerciales, espacios públicos, un parque, espacios verdes. Una segunda etapa, una vez que se logre la desafectación del uso ferroviario y el traslado de esas instalaciones seguramente a Palmira o fuera de Gran Mendoza. En esa etapa vamos a desarrollar un nuevo parque de dimensiones similares al Parque Central.

Queremos en esa infraestructura desarrollar un centro de convenciones a la altura de las demandas que hoy tiene Mendoza. Se ha recuperado rápidamente el turismo de convenciones, de congresos, de ferias, y hoy no contamos quizás con un espacio de las características que demandan estos eventos, así que queremos que el centro de convenciones de Mendoza esté emplazado en esa segunda etapa.

Esta es la forma de gestionar con un Gobierno nacional de otro espacio político, pero generando instancias de diálogo para, a partir de la gestión, generar impacto en la ciudad. En nueve meses de gobierno de Javier Milei hemos logrado mucho más que en cuatro años el gobierno de Alberto Fernández.

- Tenés buena relación con varios intendentes, incluso de otros espacios políticos. ¿Eso te trae algún ruido para dentro del radicalismo?

Tengo buena relación con todos los intendentes. Somos colegas, tenemos una responsabilidad similar, cada uno en el departamento con diversos desafíos, pero somos colegas, tenemos un objetivo común, así que tengo buena relación con todos. Si hace algún ruido será problema de aquellos a quienes les haga ruido.

Yo entiendo la política de esta manera. A un contexto de deterioro social, económico, sumarle conflictividad política no tiene sentido, nosotros tenemos que trabajar de manera articulada.

- La Ciudad mantiene un reclamo por el Fondo Compensador de la Ley de Coparticipación con la Provincia. ¿Qué pasos va a seguir tiene el municipio?

El Fondo Compensador es una herramienta que se generó a partir de un cambio en el régimen de Coparticipación Municipal, donde claramente estaba perjudicada la Ciudad. Se compensa ese perjuicio con un Fondo, que en el momento en que se genera era una suma fija. Ese monto quedó desactualizado, eran 4 millones de dólares y hoy son 13 millones de pesos.

Hice el reclamo ante el Gobierno provincial, con Rodolfo Suárez como gobernador, lo reiteré con Alfredo Cornejo, tuvimos una reunión con el Gobernador, él me planteó que íbamos a buscar una solución a partir del diálogo. Lo cierto es que, no sé si fue una desinteligencia o error, me llegó una notificación tiempo atrás donde se rechazaba ese reclamo de actualización que había efectuado.

He seguido manteniendo el diálogo con Alfredo. Yo he planteado al Gobierno provincial que ha abierto el diálogo, entendí razonable un plazo de 60 días, o sea, queda todo este mes más para poder sentarnos a dialogar. Lo cierto es que no he recibido ningún llamado, sí me quedo con el compromiso del Gobernador de encontrar una solución a este reclamo que es justo, es legítimo y, siempre aclarado, no es un reclamo de Ulpiano contra Alfredo, es un reclamo por los vecinos de la Ciudad. Espero tener un llamado, un mensaje, un WhatsApp, es muy simple poder coordinar una reunión y darle solución a esto.

Por último, ¿qué mensaje le darías al gobernador Alfredo Cornejo y al presidente Javier Milei para lo que sigue de la gestión?

Con el gobernador Alfredo Cornejo somos parte de un mismo equipo, junto con Rodolfo y otros dirigentes, hombres y mujeres de nuestro espacio, del radicalismo y de esta coalición electoral y de gestión que ha sido Cambia Mendoza. Somos parte de un mismo espacio, decirle que acá cuenta con un intendente y su equipo para trabajar por Mendoza. Algunos colegas tuyos siempre han buscado algún punto de conflicto con Alfredo: tengo una relación de muchos años, Desde la política se están apresurando en hablar de quién va a suceder Alfredo Cornejo, yo digo que tenemos un Gobernador que es el mejor piloto que podemos tener para surfear esta tormenta, estos tiempos complicados.

El presidente Javier Milei tuvo un fuerte apoyo de la ciudadanía. La ciudadanía se expresó por un cambio, un cambio necesario y en eso va a contar también con mi apoyo como intendente, lo he expresado y en ese sentido también la importancia de ponerse a disposición de este gobierno, fuerte en las encuestas pero políticamente débil porque no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene muchos legisladores. Hay que darle las herramientas desde nuestro espacio para que pueda tener sus leyes que terminan de configurar ese plan de gobierno, pero también haciendo y resaltando la importancia de humanizar este proceso de cambio.

Es importante que la inflación baje pero es importante también que se genere una agenda de crecimiento, desarrollo, de empleo. Hoy las preocupaciones de la gente pasan por ahí, por la pobreza, el empleo, quizás no tanto la inflación, pero anhelo y como argentino quiero que al gobierno nacional le vaya bien. Hay sectores en nuestra sociedad que no tienen margen para un nuevo fracaso.

