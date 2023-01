Tunuyán: el concejal con doble cargo renunció al Ministerio de Salud

Recordemos que tanto el Dr. Luis López como el Dr. Marcelo Vidal, de Cambia Mendoza y Frente de Todos respectivamente, a través de un dictamen de Ética Pública se les pidió que deberían optar por uno de los dos cargos . A raíz de esto, Vidal -del Frente de Todos- renunció a su banca de concejal y continuó en la Salud, y el concejal Luis López se aferró a los dos cargos, aduciendo que la Ley se lo permitía , decisión que inclusive no fue muy bien tomada por algunos radicales, ya que suena como el candidato a Intendente para el presente 2023 por el Frente Cambia Mendoza .

Incompatibilidad en el cargo Ética Pública en Tunuyán: un concejal renunció, otro no

En una carta dirigida a los ciudadanos de Tunuyan, comenzó expresando textualmente: “Luego de mucho trabajo siempre viene bien un espacio de reflexión que nos ayude a tomar buenas decisiones. Esa siempre ha sido mi forma de trabajar y la del gran equipo que me acompaña. Entiendo que en la vida hay que jugarse por lo que uno siente y cree. No siempre lo más importante es tener la razón, sino perseguir el bienestar personal, familiar y en este caso el de mi pueblo”.

En otro párrafo de su carta, expresa: “ La medicina es mi pasión, por eso estudié y me sacrifiqué . Pero también me ha brindado la posibilidad de estar cerca de la gente, de escucharlos y de cuidarlos”.

Finalmente manifiesta que “si bien soy muy respetuoso del derecho, no pretendo hacer una judicialización de este tema, aun sabiendo que al final nos dará la razón. Médico voy a ser toda la vida, pero en este momento he decidido sostener la voluntad de las miles de personas que me votaron para darle otra impronta al departamento y demostrar que Tunuyán puede estar mejor”.