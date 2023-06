Tras las PASO, Suarez y Cornejo se centran en seguridad de la mano de Petri

Sin dudas el desempeño electoral de Luis Petri fue la sorpresa, y generó un efecto que no tardó en hacerse notar: la participación que el Gobierno le da a quien cosechó poco más del 17% de los votos en las elecciones, aportando el 40% de electores a Cambia Mendoza, un número clave de cara a las generales de septiembre.

"Más del 42% del electorado nos dio su apoyo y eso se traduce en mucho compromiso. Ahora estamos todos juntos trabajando y vamos a seguir en ese sendero porque tenemos el apoyo de la gente", agregó.

Cornejo también se refirió al fenómeno Petri y destacó: "Trabajamos hace muchos años, es un baluarte del equipo de Cambia Mendoza y ha hecho una elección muy buena en estas Paso. Contamos con él para el futuro y contamos con él en todas las cosas que pueda aportar. Él tiene mucho para aportar en varios aspectos", sostuvo el candidato a la gobernación de Mendoza para las elecciones 2023.

"En seguridad él tiene sus propuestas, algunas son buenas, de sentido común, como el tema de los inhibidores en la penitenciaría. El Gobierno lo tomó en cuenta y lo implementará en breve", sumó el senador nacional.

Por su parte, Petri destacó: "La que dije que iba a ser mi primera medida de Gobierno era hacer cumplir una ley de mi autoría que se aprobó en 2008, que prohibía al uso de celulares: colocar inhibidores de señal en las caréceles va a ser una realidad en los próximos días. Estoy muy satisfecho con esto", destacó el ex legislador nacional.

"Muchos de los delitos que sufren los mendocinos se planifican y organizan desde las cárceles. Es una gran medida que recoge una de las propuestas de campaña. Queremos que Mendoza sea una de las provincias más seguras del país", destacó Petri.

Vale aclarar que esta medida no regirá en todos los complejos penitenciarios de la Provincia y, en su lugar, se apuesta a la requisa. Uno de los inconvenientes en su aplicación tiene que ver con el alcance ya que el sistema no diferencia los aparatos, por lo que todo equipo celular quedaría bloqueado, esto incluye al personal administrativo, de seguridad, personal médico, etc., lo que podría significar algún riesgo de demanda contra el Estado por parte de alguno de los afectados en ese sentido.