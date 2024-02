Torres, tras la amenaza de Javier Milei: "Yo no le tengo miedo"

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres , le respondió al presidente Javier Milei , quien amenazó con meterlo preso si cumple con su advertencia de interrumpir la provisión de petróleo y gas, al anunciar: "Yo no le tengo miedo" . Este sábado adelantó que esta tarde habrá una reunión entre las provincias patagónicas, que "definirán en conjunto" si se interrumpirá el abastecimiento de gas y petróleo desde esos distritos tal como amenazó ayer el mandatario provincial en el marco de la disputa que mantiene con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables.

"Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias", escribió Torres en la red social X.