Suarez y Cornejo se reunieron con María Eugenia Vidal

Política Suarez sobre los piquetes: "Estas acciones no son viables en Mendoza"

Luego del recorrido por la Planta, Alfredo Cornejo comentó: “Acompañamos a todos los dirigentes de Juntos por el Cambio que visitan Mendoza para que palpen la realidad. Muchas cuestiones dependen de variables macroeconómicas por eso es importante que no estemos desencontrados con lo que sucede a nivel nacional”.

El PRO es parte de Cambia Mendoza

“Maria Eugenia Vidal viene a colaborar con el Frente Cambia Mendoza en este proceso electoral complejo que tendremos en breve, ella está certificando que el PRO está dentro de nuestro espacio”, agregó el precandidato a la gobernación.

Consultado sobre el papel de Omar de Marchi en las PASO, Cornejo fue contundente y dijo: “Maria Eugenia Vidal dejó en claro que se lo apoya por dentro del espacio Frente Cambia Mendoza no por fuera, nosotros no queremos hablar más de eso que se ha dilatado de forma innecesaria”.

En relación a las PASO municipales en Mendoza, Cornejo destacó: “Son 7 departamentos y partimos en que no somos gobierno en ninguno de ellos, son administraciones del kirchnerismo que han adelantado las elecciones por debilidad provincial pero nosotros estamos firmes para competir en todos los espacios. Es un proceso virtuoso de competencia dentro del Frente Cambia Mendoza donde todos los partidos que lo integran han hecho su aporte”.

Sobre el proceso electoral a nivel nacional, Cornejo destacó: “En las PASO del 2021 en 17 provincias hubo PASO, en 16 estuvieron mezclados PRO y UCR en distintas listas, y en la elección general los candidatos se alinearon y la ciudadanía entendió el mensaje y lo premió con más votos aún y eso aspiramos a que suceda a nivel nacional”.

Finalmente, sobre la candidatura de Gerardo Morales a la presidencia, Alfredo Cornejo señaló: “El derecho de competir lo tienen todos, también está Facundo Manes y la competencia dentro de Juntos por el Cambio es sana. Con Patricia Bullrich tengo buena relación y hemos trabajado juntos por todo el país ya que nuestros candidatos radicales tienen mucho que aportar ya que nuestra prioridad es la unidad y dejar de lado la fisura que genera incertidumbre”.

Reformas profundas y urgentes

Por su parte, Maria Eugenia Vidal comentó: “Siempre es lindo venir a la provincia, ver su avance y ver cómo los gobiernos bien administrados se van superando. Esta planta de reciclado es un ejemplo para ver como todo aquello que nosotros consideramos basura puede convertirse en trabajo y contribuir al medio ambiente”.

En relación a lo observado en todo el país por Vidal en sus visitas dijo “Veo una enorme preocupación por la inflación y por el incremento de la seguridad y el avance del narcotráfico. Son respuestas que no pueden esperar y que todos debemos aportar desde nuestro lugar. No hay otro camino que no sean las reformas con cambios profundos y urgentes”.

“A nivel nacional habrá Paso en Juntos por el Cambio para que los argentinos elijan, en todo el país debe haber unidad que es lo venimos sosteniendo desde que nació nuestro espacio. Quienes no ganen en las PASO se uniran para trabajar juntos al otro día y para sumar equipos y grupo de trabajo. Agradezco a Alfredo y a Rodolfo que siempre me reciben muy bien y sostenemos juntos la unidad a nivel nacional y provincial”, finalizó la diputada nacional.