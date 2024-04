Sin consenso: sectores de la UNCuyo no quieren a la educación en el Pacto de Mayo

"Desde la Ley 1.420 jamás se discutió en democracia si la educación sí, o la educación no . Por el contrario, fue in crescendo en derechos. Hoy, en el marco de 40 años de democracia ininterrumpida tenemos que reivindicar el derecho a la educación, poniendo en valor los logros colectivos, que se evidencian en esos derechos a los que no vamos a renunciar: educación gratuita, laica y de calidad ", expresó la decana de Educación, Ana María Sisti .

"La educación no es una mercancía de cambio, no es un servicio, no se compra ni se vende; se defiende", agregó. "La educación no es una mercancía de cambio, no es un servicio, no se compra ni se vende; se defiende", agregó.

Marcha estudiantes, docentes de la universidad Nacional de Cuyo Foto: Cristian Lozano

Con más de 4 mil participantes, una notoria ausencia del vicerrector, Gabriel Fidel, pero la presencia de la rectora Esther Sánchez, se habló sobre la inclusión de la educación en el Pacto de Mayo incentivado por el presidente Javier Milei. Sin embargo, una importante mayoría de los presentes se mostró en contra de la medida.

Es que, durante los últimos días, la rectora convocó a intendentes, autoridades académicas, funcionarios del gobierno provincial, exgobernadores, estudiantes, docentes a firmar un petitorio para que la educación sea incorporada como un punto central del “Pacto de Mayo”. El mismo fue presentado el martes en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

"Por ahí se ha escuchado que lo único que faltaría para mejorar, es sumar la palabrita educación a un supuesto Pacto de Mayo", expresó el reconocido sociólogo y profesor, Carmelo Cortese. "Por ahí se ha escuchado que lo único que faltaría para mejorar, es sumar la palabrita educación a un supuesto Pacto de Mayo", expresó el reconocido sociólogo y profesor, Carmelo Cortese.

Y agregó: "Nosotros no podemos caer en un engaño tan burdo al creer que un Pacto de Mayo que, como primer punto, habla de la defensa irrestricta de la propiedad privada, tenga algo que ver con la propiedad colectiva, pública, en la educación, la salud, la cultura, las ciencias, la tecnología".

Las palabras de Cortese se llevaron el aplauso de los presentes.

Marcha estudiantes, docentes de la universidad Nacional de Cuyo Foto: Cristian Lozano

Abucheos y cánticos contra el Pacto de Mayo

Al finalizar la convocatoria, la rectora Esther Sánchez decidió dar un mensaje de agradecimiento y defensa de la educación al indicar que "sin estudiantes no hay educación".

"Yo tengo la seguridad de que día a día trabajamos por la educación pública. La iniciativa de defensa que llevamos fue escuchada en el CIN, y parte de las declaraciones de ellos tienen que ver con ese planteo llevado", expresó.

En ese contexto, estudiantes y algunos docentes comenzaron a silbar y a gritar: "Rectora, Rectora no sea indiferente porque el Pacto de Mayo solo ajusta a la gente" y "No al Pacto".

Pese a que Sánchez intentó finalizar su discurso, no lo logró, por lo que sostuvo: "Entiendo que es un espacio de diálogo y de respeto, pero sin esos dos valores fundamentales no vamos a poder seguir".

Marcha estudiantes, docentes de la universidad Nacional de Cuyo Foto: Cristian Lozano

En diálogo con Sitio Andino, docentes con casi 30 años de servicio en la Universidad Nacional de Cuyo expresaron que "no hubo acuerdo".

"En el acuerdo dice que se lleva una propuesta de educación, pero nosotros queremos una de educación pública y gratuita. El Pacto, desde el principio, va en contra de todo lo que hemos luchado por años", expresaron.

Y agregaron: "No hubo consenso para llevar la propuesta, eso es lo que pasa. Ella ha tomado una decisión, pero nosotros no estamos de acuerdo, los estudiantes no están de acuerdo".

Sobre las medidas económicas que se están implementando por el Gobierno nacional, una de las docentes remarcó: "Es un desastre, me afecta muchísimo".

"Después de tantos años de trabajo estoy viendo en qué más puedo trabajar para llevar comida a mi casa. No sé cuánto más va a llegar de luz y no sé si voy a poder afrontarlo. Me da ganas de llorar". "Después de tantos años de trabajo estoy viendo en qué más puedo trabajar para llevar comida a mi casa. No sé cuánto más va a llegar de luz y no sé si voy a poder afrontarlo. Me da ganas de llorar".

Marcha estudiantes, docentes de la universidad Nacional de Cuyo Foto: Cristian Lozano

