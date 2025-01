Sigue el culebrón por el documento anti Milei de JxC: qué dijo ahora Patricia Bullrich

"Este debate no figuraba en el temario y no había sido previamente discutido por el PRO. No se puede sacar de abajo de la mesa un tema que puede comprometer acuerdos de muchas provincias que nos permiten no dividir fuerzas en niveles subnacionales", argumentaba en aquel reproche interno.

Asimismo, señalaba: "Tampoco es prudente a un año y cuatro meses de la elección decidir temas cuando aún no están decididos los candidatos, ni el programa de gobierno. Por lo cual considero que un partido democrático debe darse otra metodología en la toma de decisiones".

Patricia Bullrich, mensaje Juntos por el Cambio, WhatsApp.webp

La polémica entre Patricia Bullrich y los miembros de Juntos por el Cambio

La polémica se suscitó luego de que días atrás Bullrich contara en una entrevista los entretelones de la discusión interna que hubo en Juntos por el Cambio inmediatamente después de que esa alianza electoral, que tuvo a ella como candidata presidencial, quedara afuera de la segunda vuelta.

"Cuando quedamos afuera del balotaje, Macri se reunió en su casa y quería esperar una semana y analizar con un focus group. Yo me mandé sola a apoyar a Javier", evocó.

Además, contó que en plena campaña electoral, el 27 de abril de 2023, ella se había negado a firmar un documento de Juntos por el Cambio en el que decía que con Milei nunca iba a haber un acuerdo electoral.

Ferraro desmintió esta versión y señaló que tiene en su poder conversaciones privadas que demostrarían que ella tenía una opinión negativa de Milei.

En el mismo reportaje que brindó al canal de streaming libertario Carajo, Bullrich comparó el respaldo incondicional que -según sus palabras- le da la gestión de Milei a su política de seguridad respecto de la falta de apoyo que ella reveló que sentía en la época en que se desempeñaba en la misma función en el Gobierno de Macri y Marcos Peña.

Por caso, recordó que después de un piquete en Ezeiza que fue repelido con represión, la llamó Peña para apercibirla y frenarla: "Ya empezaste con las balas de goma".

A propósito de estas apreciaciones, el exministro de Transporte de Cambiemos Guillermo Dietrich le salió al cruce y le recordó que la primera plana de aquel gobierno "bancó" su gestión.

"Recuerdo cómo Mauricio y Marcos Peña bancaron con firmeza tu gestión", sostuvo el dirigente macrista, quien dijo "no haber escuchado ninguna crítica" por parte de Bullrich durante la gestión de Macri.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Guillodietrich/status/1879548185934262305&partner=&hide_thread=false . @PatoBullrich compartimos 4 años de gabinete. Fueron 2 reuniones por semana durante 4 años. Vos y yo, fuimos de los ministros que estuvimos todos los años del gobierno de @mauriciomacri . No recuerdo haberte escuchado ninguna crítica de esta índole en aquellas reuniones de… https://t.co/IZLsj93Sjo — Guillo Dietrich (@Guillodietrich) January 15, 2025

Además, Dietrich le recordó que desde el gobierno de Macri siempre la defendieron cuando "una ola de opiniones" cuestionó el accionar de Bullrich en el caso Santiago Maldonado y hubo presión social para “echar a los gendarmes o licenciarlos”.

"Fuimos un gran gobierno y vos fuiste una parte importante de ello. Gracias a esos cuatro años, hoy hay otro gobierno profundamente transformador en la dirección correcta, del que también sos parte. Valoremos el proceso, lo que hemos podido construir juntos, el mandato que nos dieron los argentinos al elegirnos y al bancarnos en aquellas transformaciones que tanto nos costaron", remarcó el exministro de Transporte.