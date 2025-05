Se cerró la doble fuga del PRO: tras Casado, Bullrich formalizó su afiliación a LLA

Bullrich sostuvo que su salida del PRO no es una traición , sino un gesto de coherencia con las banderas del cambio que defendió en campaña. “ El proyecto del PRO se agotó . Yo peleé adentro de Juntos por el Cambio y gané las PASO porque tenía un proyecto de cambio de verdad. Pero cuando vi que había una parte de ese espacio que simpatizaba más con (Sergio) Massa que con Milei, entendí que tenía que elegir el camino del cambio real, que fue lo que le prometí a la gente ”, argumentó.

En su discurso también lanzó críticas directas al expresidente Mauricio Macri: “Le dije que tenían que salir de la zona de confort porque si no, no iban a poder seguir conduciendo el país. Ojalá, de corazón, apoye este cambio porque Argentina pocas veces tuvo una oportunidad como esta”.

En paralelo al acto, Bullrich publicó un extenso mensaje en redes sociales donde defendió su decisión: “Cuando decidí apoyar a Javier Milei, lo hice porque él representaba el futuro. Y lo hice con el respaldo de quienes me votaron. Ese cambio hoy está en marcha. Acompañarlo no es solo una tarea desde la gestión: es una decisión política y un acto de coherencia”. Y cerró con una promesa a los votantes: “No vinimos a hacer lo mismo con distintos nombres. Vinimos a cambiar la Argentina para siempre. ¡VLLC!”.

Hace un año y medio tomé la decisión de integrar un proyecto de cambio profundo en la Argentina. Esta afiliación es un paso más en ese camino.

Cuando decidí apoyar a Javier Milei, lo hice porque él representaba el futuro. Y lo hice con el respaldo de quienes me votaron, que…



— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 6, 2025

Hebe Casado sigue los pasos de Bullrich

Horas antes, Casado había confirmado su salida del PRO y su intención de afiliarse a La Libertad Avanza. En declaraciones a Radio Nihuil, Casado anunció que están coordinando la fecha para formalizar su afiliación en un acto que se realizará en Buenos Aires, como ocurrió con Bullrich.

Hebe Casado anunció su pase del PRO a La Libertad Avanza.

La sanrafaelina, quien en los últimos meses había expresado su distanciamiento con la conducción local del PRO (liderada por Omar De Marchi) y con Macri, señaló que su decisión se alinea con la de Bullrich y responde a su compromiso con las "Fuerzas del Cielo".

Si bien es un paso importante para el objetivo del Gobierno provincial de cerrar una alianza con LLA en Mendoza, desde el cornejismo aclararon que el “salto de charco” de Casado va por rieles distintos a las negociaciones que mantiene el radicalismo con el mileísmo.