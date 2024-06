Sandra Pettovello: números sospechosos en triangulación de compra de comida.

Sandra Pettovello no compró un kilo de comida desde que asumió como multiministra de Capital Humano . Sí, en cambio, le transfirió 6.772 millones de pesos a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la compra de aceite de girasol y lentejas, pero esa institución gastó apenas 3.288 millones, menos de la mitad.

No se explica por qué el Estado compra aceite de girasol y lentejas a través de la OEI cuando puede hacerlo por su cuenta y se ahorra la comisión del 5% que se queda este organismo . Pero lo cierto es que Pettovello entregó 6.772 millones de pesos para que la OEI compre 1.600.000 botellas de 900 ml de aceite de girasol y 1.600.000 paquetes de 400 gramos de lentejas.

Parte de esa comida que se compró a través de la OEI está en los depósitos de Villa Martelli y Tucumán. Esto no desmiente la información publicada por El Destape ya que en gobierno solo le informó a este medio el stock de alimentos que tenían hasta el 30 de abril de 2024 y esos productos llegaron a los galpones en mayo. Y aún no llegó toda.

En la información que Pettovello y su paladina Leila Gianni le entregaron al juez Sebastián Casanello consta que en los depósitos hay parte de esas compras trianguladas con la OEI. En detalle:

993.720 botellas de aceite de girasol de 900ml

754.950 paquetes de lentejas de 400 gramos

Tenían que comprar 1.600.000 unidades de cada producto, por lo que no solo compraron con intermediarios, sino que se demora la entrega.

¿Por qué compraron aceite de girasol y lentejas a través de la OEI? ¿Por qué le transfirieron 6.772 millones de pesos y el organismo usó menos de la mitad? ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué demoran en enviar la comida comprada con esta triangulación?

El dato de que Pettovello y su ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia Pablo de la Torre no compraron ni un kilo de comida es información pública. Todo se puede chequear en el portal Compr.ar. El rastreo de licitaciones y adjudicaciones del multiministerio de Capital Humano muestra que hizo apenas 2 contrataciones directas, una para policía adicional y otra para becas para la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONBIP); el área administrativa del ex Ministerio de Desarrollo Social abrió una contratación de seguros para minibuses y dejó sin efecto una contratación de muebles; la secretaría que en el organigrama libertario reemplazó al Ministerio de Desarrollo Social sólo lanzó una licitación para un servicio de limpieza y fracasó, según publica el portal El Destape.

En síntesis, todo el multiministerio de Pettovello no hace nada desde que asumió. Eso incluye los alimentos.

comprar 1.webp

Screenshot 2024-06-08 at 09-28-20 COMPR.AR - Portal de Compras Públicas de la República Argentina.webp