Salarios atrasados e inflación: qué pedirán los gremios en las paritarias de febrero

La última paritaria contempló aumentos para octubre, noviembre y diciembre , por lo que con el sueldo de enero los trabajadores no recibirán ningún incremento . Los gremios esperan que la negociación de febrero incluya un retroactivo por ese mes.

Según el referente, el Gobierno de Mendoza no puede hacer una oferta que solo contemple el índice de inflación.

“Se está hablando siempre de márgenes del 1, 2 o 3% de inflación, ofrecernos eso de aumento salarial sería una vergüenza. Más en el marco de lo que se está hablando cada vez con más fuerza en el ámbito de económico nacional, donde se está reclamando una nueva devaluación, igualar lo que sería el dólar paralelo a la situación del dólar oficial, para levantar el cepo; entonces sería una devaluación del 20% más o menos, que directamente repercute en el salario de todos los trabajadores”, explicó Tarántola.

El gremialista indicó que el Gobierno tiene que hacer “una propuesta importante para no arrancar el año perdiendo”. El último incremento salarial fue en diciembre, del 2,5%, según detalló Tarántola.

Además, el secretario manifestó: “Entendemos que el Gobierno está en falta respecto a la realidad de los trabajadores de la provincia de Mendoza”.

De acuerdo a lo expresado por Tarántola, en algunos sectores de la administración pública provincial hay trabajadores que cobran $400.000 por cinco horas de trabajo.

Salud

Los trabajadores de la salud reclaman por un atraso del 50% en sus salarios. Intentarán recuperar lo perdido durante 2025.

“El atraso del salario es muy importante, así que eso es lo que vamos a tratar de pedir: la compensación. Por supuesto también que los aumentos se apliquen sobre el mes anterior, que fue lo que habíamos pedido todos los gremios el año pasado, y no sobre julio. Ahora estamos teniendo aumentos del 3, 2 y 2,5%, pero sobre el mes de julio, eso te baja un montón el aumento real”, explicó la secretaria general de Ampros, Claudia Iturbe.

Según la gremialista, los profesionales de la salud han perdido el 150% del salario desde 2019 en adelante. “El año pasado se perdió el 50% por la devaluación”, indicó.

“Queremos tener una paritaria por encima de la inflación para ir compensando la pérdida que tuvimos todos estos años”, manifestó.

También reclamó el pase a planta permanente de los prestadores. “Hay unos 2.000 prestadores que están en negro. No han llamado a concurso y no hay esperanza. Los médicos se siguen yendo de la provincia, no ha mejorado la situación. Tampoco hemos tenido gente que venga de otras provincias”, expresó.

Según Iturbe, un profesional de la salud que trabaja 24 horas semanales gana entre $800.000 y $900.000.

Educación

En el caso de los trabajadores de la educación, la situación no es tan distinta. Sute reclama por un atraso salarial del 36%.

“Este va a ser el quinto año que intentaremos recuperar el 36%, que es más o menos lo que perdimos en el año 2020; eso hace que nos ubique quizás entre los peores pagos del país”, manifestó el secretario gremial del Sute, Gustavo Correa.

La pérdida de los salarios ante la devaluación es una queja constante de las tres entidades gremiales.

“El año pasado en algunos meses pudimos empatar con la inflación. Venimos arrastrando una pérdida del poder adquisitivo desde noviembre del 2023, en la devaluación también perdimos mucho poder adquisitivo. La tarea es recuperar lo que hemos perdido y queremos estar entre las cuatro o cinco provincias mejores pagas, que es donde estaba Mendoza cuando empezó la gestión de Cornejo hace diez años. Ahora estamos terceros o cuartos de los peores pagos”, reclamó.

Sin bono de fin de año

Normalmente, las administraciones públicas hacen un esfuerzo para que los trabajadores puedan disfrutar de un ingreso extra a fin de año. En 2024, el Gobierno de Mendoza no pagó bonos en diciembre, según reclamó ATE.

“En el mes de diciembre realizamos algunas acciones para visibilizar que éramos una de las pocas provincias que no iban a recibir ningún tipo de bono de fin de año, como sí hicieron otras provincias”, contó Tarántola.

Además, agregó: “Vimos cómo Santiago del Estero, Formosa y Córdoba ofrecían bono de fin de año a distintos empleados públicos y en esta provincia el Ejecutivo entendía que no hacía falta hacer una propuesta de ese estilo, ni tampoco hacer una oferta sobre el mes de enero”.