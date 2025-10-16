16 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Plan 2026

Rus presentó el Presupuesto 2026 para Seguridad: más policías, tecnología y refuerzo del 911

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, defendió en la Legislatura el Presupuesto del próximo año para su cartera. Los ejes del gasto.

Mercedes Rus presentó el Presupuesto 2026 para Seguridad: más policías, tecnología y refuerzo del 911. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad.

Mercedes Rus presentó el Presupuesto 2026 para Seguridad: más policías, tecnología y refuerzo del 911. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad.

 Por Florencia Martinez del Rio

Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia, presentó este jueves el Presupuesto 2026 de esa cartera en la Legislatura. La pauta prevista para el próximo ejercicio es de alrededor $481.000 millones y apuntarán a tener más policías en las calles, mayor cantidad telefonistas en el 911 y sumar tecnología para la prevención e investigación de los delitos.

Esta mañana siguió la ronda de visitas de funcionarios a la Casa de las Leyes para explicar los proyectos de Ley de Presupuesto, Ley Impositiva y Ley de Avalúo con los que gobernará Alfredo Cornejo el año que viene. Esta vez fue el turno de Rus, quien señaló que los ejes del gasto serán tener un "sistema de seguridad inteligente, eficiente e integrado".

Lee además
Quién reemplazó a José Luis Espert en la comisión de Presupuesto.
Economía

Quién reemplazó a José Luis Espert en la comisión de Presupuesto
El Gobierno apuesta a aprobar el Presupuesto después de las elecciones
Motosierra perpetua

Presupuesto 2026: continuidad del ajuste pese a la fuerte contracción del gasto en 2025

Durante su exposición, la ministra dijo el foco estará puesto en modernizar el sistema penitenciario, contar con más policías operativos, sumar telefonistas al 911 y continuarán con la integración de cámaras de videovigilancia municipales y privadas, a las que se agregarán las del Metrotranvía.

En números

De acuerdo con la información presentada por el Ministerio en la Legislatura, el presupuesto que gestionarán el próximo año será de un total de $481.577.774.532. De este monto, $378.088.640.156 estarán destinados a gastos de personal.

En cuanto a la incidencia de la pauta, el 70% de lo presupuestado será para la Policía (unos $336.000 millones) y un 30% para el Sistema Penitenciario (alrededor de $145.000 millones).

mercedes rus,legislatura,presupuesto 2026,diputados
Mercedes Rus, en la Legislatura. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad.

Mercedes Rus, en la Legislatura. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad.

Ejes del Presupuesto 2026

  • Ampliación y modernización del sistema 911, con patrulleros inteligentes, videovigilancia integrada y herramientas digitales de investigación.
  • Fortalecimiento del Servicio Penitenciario, con control tecnológico, inhibición de señales y estándares internacionales, y la puesta en marcha de los nuevos complejos El Cerrito (San Rafael) y Almafuerte III (Cacheuta).
  • Consolidación de cuatro laboratorios especializados (Laboratorio de Huellas Genéticas, Laboratorio Forense Digital, Laboratorio de Certificación de Alcoholímetros y Laboratorio de Trazabilidad Balística).

La ministra subrayó que para 2026 esperan contar con más policías realizando tareas operativas y con tecnología. Esto incluye desde el fortalecimiento del parque automotor hasta el acceso a información estratégica, con un sistema de soporte al servicio de la prevención e investigación.

Entre las incorporaciones mencionadas está "la duplicación de comisarías móviles, la finalización de la red Tetra (que incluye al Servicio Penitenciario) y la incorporación de bodycam". Además, adelantó que en las cárceles colocarán inhibidores de drones.

15 de julio, base cóndor, presentación de nuevos policías, móviles, armamento y equipamiento tecnológico, alfredo cornejo, mercedes rus
Móviles policiales.

Móviles policiales.

Rus destacó que “el 2025 marcó un punto de inflexión en la política de seguridad pública provincial”. Según explicó, durante ese año se concretó “la inversión más alta en equipamiento y bienes de capital de los últimos diez años”, recursos que, aseguró, “ya están puestos en calle al servicio de los mendocinos”.

“Logramos financiar el Plan de Videovigilancia más ambicioso de la provincia, y el año próximo estará en su punto máximo de ejecución en todo el territorio provincial”, añadió.

El proyecto de ley de Presupuesto 2026 se encuentra en debate en comisiones de Diputados, previo a su llegada al recinto, lo que se espera para después de las elecciones.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza y su Presupuesto: obra pública y déficit, el análisis de una consultora mendocina

Natalio Mema presentó el Presupuesto 2026: obras, tecnología y pedido de financiamiento

Presupuesto 2026: la oposición ya analiza el proyecto y surgen críticas al pedido de "roll-over" del Gobierno

Presupuesto 2026: el Ministerio de Producción detalló los ejes que marcarán su plan de gestión

El mensaje de Natalio Mema a los legisladores por el pedido de "roll-over"

Presupuesto 2026: Jimena Latorre explicó en qué gastará los $60.000 millones asignados a su cartera

Empieza el análisis del Presupuesto en la Legislatura: los ministros van a explicar sus pedidos

Autorizan a Diego Santilli a reimprimir los afiches de su lista electoral

LO QUE SE LEE AHORA
Desde ahora, los jueces penales deberán trabajar también por la tarde
doble turno

Desde ahora, los jueces penales deberán trabajar también por la tarde

Las Más Leídas

El radicalismo universitario marca un giro político histórico y significativo 
Giro político

Elecciones UNCuyo: el radicalismo se quedó con un centro de estudiantes tras 12 años de conducción peronista

Grave agresión a policías en Godoy Cruz. 
violencia

Atacaron a tiros a policías que patrullaban Godoy Cruz

En tres comunas no se dictan clases presenciales
Educación

Por el Zonda, suspenden las clases en tres departamentos en los turnos vespertino y nocturno

El valor total de la mercancía incautada ascendió a $7.602.437, sin considerar los derechos aduaneros
Qué escondía

Un camionero mendocino fue detenido en Los Libertadores por un hallazgo millonario

A punto de concluir la Megaobra en San Rafael. video
Renovación urbana

San Rafael ultima detalles de la ex Terminal, una obra que redefine el centro

Te Puede Interesar

Mercedes Rus presentó el Presupuesto 2026 para Seguridad: más policías, tecnología y refuerzo del 911. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad.
Plan 2026

Rus presentó el Presupuesto 2026 para Seguridad: más policías, tecnología y refuerzo del 911

Por Florencia Martinez del Rio
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Para saber

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la Ciudad de Mendoza en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la Ciudad de Mendoza en octubre 2025

Por Soledad Maturano