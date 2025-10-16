Mercedes Rus presentó el Presupuesto 2026 para Seguridad: más policías, tecnología y refuerzo del 911. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad.

Mercedes Rus , ministra de Seguridad y Justicia , presentó este jueves el Presupuesto 2026 de esa cartera en la Legislatura. La pauta prevista para el próximo ejercicio es de alrededor $481.000 millones y apuntarán a tener más policías en las calles, mayor cantidad telefonistas en el 911 y sumar tecnología para la prevención e investigación de los delitos.

Esta mañana siguió la ronda de visitas de funcionarios a la Casa de las Leyes para explicar los proyectos de Ley de Presupuesto, Ley Impositiva y Ley de Avalúo con los que gobernará Alfredo Cornejo el año que viene. Esta vez fue el turno de Rus, quien señaló que los ejes del gasto serán tener un "sistema de seguridad inteligente, eficiente e integrado".

Durante su exposición, la ministra dijo el foco estará puesto en modernizar el sistema penitenciario, contar con más policías operativos , sumar telefonistas al 911 y continuarán con la integración de cámaras de videovigilancia municipales y privadas, a las que se agregarán las del Metrotranvía .

De acuerdo con la información presentada por el Ministerio en la Legislatura, el presupuesto que gestionarán el próximo año será de un total de $481.577.774.532 . De este monto, $378.088.640.156 estarán destinados a gastos de personal.

En cuanto a la incidencia de la pauta, el 70% de lo presupuestado será para la Policía (unos $336.000 millones) y un 30% para el Sistema Penitenciario (alrededor de $145.000 millones).

Ejes del Presupuesto 2026

Ampliación y modernización del sistema 911 , con patrulleros inteligentes, videovigilancia integrada y herramientas digitales de investigación.

, con patrulleros inteligentes, videovigilancia integrada y herramientas digitales de investigación. Fortalecimiento del Servicio Penitenciario , con control tecnológico, inhibición de señales y estándares internacionales, y la puesta en marcha de los nuevos complejos El Cerrito (San Rafael) y Almafuerte III (Cacheuta) .

, con control tecnológico, inhibición de señales y estándares internacionales, y la puesta en marcha de los . Consolidación de cuatro laboratorios especializados (Laboratorio de Huellas Genéticas, Laboratorio Forense Digital, Laboratorio de Certificación de Alcoholímetros y Laboratorio de Trazabilidad Balística).

La ministra subrayó que para 2026 esperan contar con más policías realizando tareas operativas y con tecnología. Esto incluye desde el fortalecimiento del parque automotor hasta el acceso a información estratégica, con un sistema de soporte al servicio de la prevención e investigación.

Entre las incorporaciones mencionadas está "la duplicación de comisarías móviles, la finalización de la red Tetra (que incluye al Servicio Penitenciario) y la incorporación de bodycam". Además, adelantó que en las cárceles colocarán inhibidores de drones.

Rus destacó que “el 2025 marcó un punto de inflexión en la política de seguridad pública provincial”. Según explicó, durante ese año se concretó “la inversión más alta en equipamiento y bienes de capital de los últimos diez años”, recursos que, aseguró, “ya están puestos en calle al servicio de los mendocinos”.

“Logramos financiar el Plan de Videovigilancia más ambicioso de la provincia, y el año próximo estará en su punto máximo de ejecución en todo el territorio provincial”, añadió.

El proyecto de ley de Presupuesto 2026 se encuentra en debate en comisiones de Diputados, previo a su llegada al recinto, lo que se espera para después de las elecciones.