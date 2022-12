Rodolfo Suarez: su momento emotivo, la decisión más difícil y el miedo.

Suarez y el miedo frente a la pandemia

-¿Sintió miedo alguna vez durante la pandemia?

-"Si, por supuesto, porque se tomaban decisiones que tenían que ver con la vida y la salud de la gente. Al final del día hay muchos asesores, equipos que opinan, pero uno pone la cabeza en la almohada y hay que tomar decisiones. De hecho, tomamos decisiones muy importantes. Cuando querían llevarnos a Fase 1 y no fuimos yo tuve conflictos muy importantes con el Gobierno Nacional en ese sentido, o cuando había libertades en Mendoza y en otros lugares no.

Mantuvimos el turismo interno abierto y sucedió un hecho inédito: se abrieron más restaurantes en la pandemia y pos pandemia inmediata y hoy hay muchos emprendimientos turísticos que son resutlados de esas decisiones, con los que significa el turismo en este momento

Creo que tomamos buenas decisiones porque la gente acompañó y fue responsable. Tiene que ver con los valores de Mendoza".

El momento más emotivo

-"En la pandemia, en el día del estudiante del 2020, que no habíamos entrado en ningún tipo de Fase y nos querían hacer volver a la Fase 1, nosotros sacamos un comunicado, sin ningún decreto, pidiéndole a los jóvenes y a las familais que ese fin de semana se quedara en las casas.

Me llegué a emocionar estando en mi casa, en el patio y no escuché ningún sonido. Salí a la calle y no vi una persona. Nos cuidamos sin ningún acto administrativo. Ese fue el momento más emotivo de mi gestión y de entender la responsabilidad que pesa en los hombros de quien toma las decisiones".

Entrevista a Medios Andinos 2022, Rodolfo Suarez.jpg Rodolfo Suarez, en charla con Medios Andinos. Foto: Yemel Fil

-¿Cuál fue la decisión más difícil que tuvo que tomar como gobernador?

-"Tengo varias. Pero la más difícil fue cuando arrancamos la gestión, entendiendo que si bien Mendoza tiene una economía diversificada no alcanza. Durante la campaña lo dije en cada debate (y lo decía el principal partido de la oposición): teníamos que ampliar la matriz productiva y teníamos que acelerar los tiempos porque la gente la está pasando mal. Teníamos que generar empoleo de calidad, dentro de un concepto de que el mayor problema que tiene la humanidad es el calentamiento global y la única manera de dejar atrás eso es a través de hacer una mutación a las energías limpias y para hacerlo se necesita de minería.

-Nosotros teníamos esa visión, que es la visión que tienen los estadistas en el mundo. Esa ley (la modificación de la 7722= salió con los representantes del 85% de la gente que votó. Y después ocurrió lo que ocurrió, que no lo vio nadie.

-Yo no lo puedo entender. Creo que es producto de la mentira de muchos dirigentes, de campañas maliciosas que se hicieron. Derogar esa ley, que yo estoy convencido de que era el futuro de Mendoza para aquella gente que no puede llegar a fin de mes, que no le puede dar la salud y la educación que pretenden a sus hijos, pero también para la gente que se quiere ir de vacaciones, que quiere mejorar su calidad de vida... a eso apuntábamos.

-Fue una gran frustración tomar la decisión de dejar eso atrás, pero realmente estaban llevando la situación a extremos, donde corría peligro la vida de personas. Fue durísimo para mi y fue una gran frustración porque buscábamos que la gente viva mejor. La tecnología avanza, se puede cuidar el ambiente pero se mintió, hubo muchísimos políticos que confundieron, una mezquindad absoluta. Fue muy duro retroceder en ese sentido".