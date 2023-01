Rodolfo Suarez le bajó el tono a la interna con De Marchi

"Estoy abocado en la gestión y no puedo estar desmintiendo cosas que tienen que ver con las elecciones. Poco me interesan y yo estoy abocado a la gestión", agregó el Gobernador.

Asimismo, le restó importancia al desdoblamiento electoral impulsado por su aliado de Cambia Mendoza, Rolando Scanio, en San Carlos. "Hay que respetar el criterio. No sé cómo le cayó al radicalismo de San Carlos. La capacidad humana tiene un límite y trato de poner toda mi energía en esto, en la gestión. No me interesa el tema", concluyó.

Rodolfo Suarez habló del fallo de la Corte

Por otro lado, el jefe del Estado mendocino opinó acerca de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) local acerca de la inconstitucionalidad de la ordenanza de Guaymallén que eliminaba la elección de la Reina de la Vendimia. "El fallo es claro y el intendente dijo que lo va a acatar", expresó.

"Es una tradición que es parte de los mendocinos. Algunos dirán que es una cosificación de las mujeres, que es un concurso de belleza, y otros que dicen que a nadie se le obliga de participar en esos concursos. El reglamento es un tema menor en la gestión, pero es parte de la tradición", resaltó.