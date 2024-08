Reunión de legisladores de La Libertad Avanza de Mendoza, con un importante faltazo

La legisladora aseguró que nunca se le informó a quiénes visitaría y sostuvo que la visita fue autorizada por el presidente del bloque, Gabriel Bornoroni.

Por otra parte, brindó detalles del encuentro en el establecimiento penitenciario, especialmente con uno de los represores más conocidos del terrorismo de Estado, Alfredo Astiz. "Estaba escondido, en un rincón... No participó ni se presentó como hicieron otros", describió.

Sin embargo, tuvo un intercambio con el militar, el cual dejó asentado en el proyecto que días atrás presentó en la Cámara de Diputados. "Me llamó la atención porque él me dijo 'yo sabía que ibas a venir'. Lo cual me generó un alerta; cómo lo sabía, no sé si le pasaron información. Sabía que mi papá es veterano de guerra. También me dijo que me seguía, que sabía de mi existencia, de mis padres", señaló.