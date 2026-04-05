Reforma de la Ley de Glaciares: sesión exprés prevista esta semana

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El oficialismo de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina se prepara para un ritmo intenso esta semana, con el objetivo de dictaminar y aprobar la reforma de la Ley de Glaciares , luego de haber recibido la aprobación inicial en el Senado.

La iniciativa busca cumplir con los pedidos de los gobernadores aliados de la Mesa del Cobre, quienes promueven inversiones mineras millonarias en las provincias del norte y de Cuyo.

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Para acelerar el trámite, la Cámara convocó para este martes un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales , presididas por José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.

La reunión se realizará a las 14 horas y contará con dos etapas: primero, una sesión informativa con exposiciones de invitados, incluidos gobernadores; luego, l a firma de los dictámenes que permitirán llevar el proyecto al recinto, previsto para el miércoles 8 de abril.

Previamente, los días 25 y 26 de marzo se realizaron Audiencias Públicas con más de 400 oradores entre presenciales y virtuales, lo que generó críticas de organizaciones ambientalistas y bloques opositores.

Cámara de Diputados de la Nación Régimen Penal Juvenil Cámara de Diputados de la Nación Argentina. NA

Apoyo del oficialismo y bloques aliados

Fuentes de La Libertad Avanza aseguraron que confían en reunir los 129 diputados necesarios para abrir la sesión y sancionar la ley.

El bloque oficialista cuenta con 94 votos propios, más el respaldo de 11 diputados de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo, 21 de Fuerzas del Cambio y entre 2 y 4 de Provincias Unidas.

Qué cambia la reforma

La reforma de la Ley de Glaciares redefine las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en áreas periglaciales que antes estaban completamente resguardadas.

Entre los puntos principales destacan:

Modificación de criterios de protección para habilitar actividades económicas en zonas antes prohibidas.

Transferencia de facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la intervención del gobierno central.

El proyecto busca fomentar inversiones mineras mediante el régimen del RIGI, incluido en la Ley de Bases sancionada en 2024.

Gobernadores impulsores de la reforma de la ley

La iniciativa cuenta con el apoyo explícito de gobernadores de provincias mineras:

Raúl Jalil (Catamarca)

Marcelo Orrego (San Juan)

Gustavo Sáenz (Salta)

Alfredo Cornejo (Mendoza)

La reforma ya había sido aprobada en el Senado por 40 votos a favor y 31 en contra, marcando el primer paso hacia la sanción definitiva en Diputados.