24 de marzo de 2026
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Reforma de la Ley de Glaciares: sólo 200 de 100 mil inscriptos podrán exponer en las audiencias públicas

La Justicia rechazó parcialmente cautelares de particulares y ambientalistas, se limitará a 200 personas.

Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

NA
Por Sitio Andino Política

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina realizará este miércoles 25 y jueves 26 de marzo dos audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, recientemente aprobada por el Senado. La participación presencial y virtual se limitará a 200 de los aproximadamente 100 mil inscriptos, lo que generó críticas de sectores opositores y organizaciones ambientalistas.

Reforma de la Ley: esquema mixto de exposiciones

El bloque oficialista La Libertad Avanza estableció un esquema mixto de exposición: 100 oradores hablarán en forma presencial el miércoles, otros 100 expondrán el jueves vía Zoom, mientras que el resto deberá enviar su postura por escrito o mediante un video de hasta cinco minutos.

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Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, determinaron que solo podrán asistir los 66 diputados de ambas comisiones y dos asesores por bloque, lo que restringe la presencia de legisladores y amplifica el debate sobre la transparencia del proceso.

Pese a los pedidos de la oposición para ampliar la cantidad de días de audiencias, el oficialismo mantuvo las fechas originales. Las exposiciones presenciales se limitarán a casi un centenar de oradores, mientras que otros 100 participarán de manera virtual.

Controversia judicial y ambientalistas

Un grupo de particulares solicitó suspender las audiencias mediante una medida cautelar presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, a cargo del juez Enrique Regueira, que rechazó la solicitud. Según el magistrado, “no alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca” y recordó la presunción de validez de los actos parlamentarios.

Por su parte, organizaciones ambientalistas como Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Red Universitaria por la Crisis Climática presentaron otra medida cautelar ante el Juzgado Contencioso N°7, a cargo de Enrique Lavié Pico, que aún no se expidió. Reclaman garantizar la participación oral de todos los inscriptos para expresar sus opiniones sobre la reforma.

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