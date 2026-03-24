Reforma de la Ley de Glaciares: sólo 200 de 100 mil inscriptos podrán exponer en las audiencias públicas

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina realizará este miércoles 25 y jueves 26 de marzo dos audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares , recientemente aprobada por el Senado. La participación presencial y virtual se limitará a 200 de los aproximadamente 100 mil inscriptos, lo que generó críticas de sectores opositores y organizaciones ambientalistas.

El bloque oficialista La Libertad Avanza estableció un esquema mixto de exposición: 100 oradores hablarán en forma presencial el miércoles, otros 100 expondrán el jueves vía Zoom, mientras que el resto deberá enviar su postura por escrito o mediante un video de hasta cinco minutos.

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Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz , determinaron que solo podrán asistir los 66 diputados de ambas comisiones y dos asesores por bloque, lo que restringe la presencia de legisladores y amplifica el debate sobre la transparencia del proceso.

Pese a los pedidos de la oposición para ampliar la cantidad de días de audiencias, el oficialismo mantuvo las fechas originales. Las exposiciones presenciales se limitarán a casi un centenar de oradores , mientras que otros 100 participarán de manera virtual.

Controversia judicial y ambientalistas

Un grupo de particulares solicitó suspender las audiencias mediante una medida cautelar presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, a cargo del juez Enrique Regueira, que rechazó la solicitud. Según el magistrado, “no alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca” y recordó la presunción de validez de los actos parlamentarios.

Por su parte, organizaciones ambientalistas como Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Red Universitaria por la Crisis Climática presentaron otra medida cautelar ante el Juzgado Contencioso N°7, a cargo de Enrique Lavié Pico, que aún no se expidió. Reclaman garantizar la participación oral de todos los inscriptos para expresar sus opiniones sobre la reforma.