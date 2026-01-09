Quién es Guillermo Yanko, pareja de Patricia Bullrich, que recibió la visita de Karina Milei en el teatro

La secretaria General de la Presidencia Karina Milei y la legisladora nacional Patricia Bullrich asistieron el jueves por la noche al teatro para ver la obra "¿Qué somos?" , en la que participa Guillermo Yanco , esposo de la exministra de Seguridad. A qué se dedica la pareja de la dirigente.

Ambas, junto a otras pesonalidades de la política y la cultura visitaron la avenida Corrientes para ver el espectáculo producido por Aldo Funes, en el Yanco comparte escenario con el actor, autor y director Juan Acosta , artista cercano al sector libertario.

Entra en vigencia El Gobierno de Mendoza pagará un adicional salarial a empleados estatales: a quiénes beneficia

Batalla por la medida Por decisión de la Justicia, el Protocolo Antipiquetes sigue vigente

Yanco , de 81 años, es abogado y empresario , pero tuvo su debut teatral en 2013 en la obra El evento texto, de Julio Chávez , bajo la dirección de Luz Palazón . Fue docente en las universidades de La Matanza, Palermo y Morón, entre otras, dictando diferentes materias como Oratoria.

Asimismo, participó como periodista y conductor en varios programas de radio y TV, como Propuesta abierta (FM Cultura); trabajó en ciclos de radio Ciudad y Del Plata; y en el canal Metro condujo un programa de televisión llamado Vis a Vis, sobre la comunidad judía. También fue empleado de la Legislatura porteña y Bullrich lo nombró Asesor de la Unidad de Ministros durante su cargo como ministra de Trabajo en el 2001, informó Clarín.

Además, es vicepresidente del Museo del Holocausto, fundado en 1993. Al respecto dijo: “Soy judío y siempre tuve mucha inquietud por la historia de la Humanidad. Es una enseñanza, una posibilidad de intentar que no se repitan acontecimientos como los ocurridos con el nazismo”.

La noche de Karina Milei y Patricia Bullrich en calle Corrientes

Karina Milei y Patricia Bullrich asitieron a la función en calle Corrientes junto al secretario de Cultura de la Nación, Leandro Cifelli, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Según Noticias Argentinas, también estuvo presente Antonio de la Rúa, hijo del expresidente Fernando de la Rúa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2009454159473656248?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy Guille estrenó en la calle Corrientes con la obra “¿Qué somos?”.



No puedo estar más contenta y orgullosa de él ♥ pic.twitter.com/lSDh7NCFvt — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 9, 2026

Además de Yanco y Acosta, en ¿Qué somos? trabaja Silvio Klein y Rubi Montalvo, en una propuesta que combina humor y reflexión, y que convocó a figuras de primera línea del escenario político nacional.