Quién dijo que Matías Stevanato "haga lo que quiera"

Semanas atrás, el jefe comunal de Lavalle, Roberto Righi, anunció su pase a La Unión Mendocina (LAUM). Lo hizo en un contexto particular: su precandidato había perdido la interna en el departamento y no participó activamente del armado para los comicios provinciales.

Ahora, todo indica que el siguiente en cambiar de espacio será el reelecto intendente del departamento del Gran Mendoza . " Tomará la decisión que tenga que tomar , estoy trabajando para ser gobernador de la provincia, no viendo a quién sumo, quién viene o quién no viene", afirmó este lunes Parisi, luego de presenciar la sesión especial para la derogación -fallida- del ítem aula en la Legislatura.

Elecciones departamentales, Maipú, Bunker, Matías Stevanato, Frente Elegí, 2023, Francisco Chiqui García, Adolfo Bermejo Matías Stevanato ganó las elecciones 2023 departamentales en Maipú. Foto: Cristian Lozano

"Que haga lo que quiera Stevanato. A mí no me confirmó nada ni tampoco tiene que confirmarme nada. Sabíamos que cuando tomamos esto que no iba a ser fácil. Nos van a acompañar los mendocinos y las mendocinas que nos ven como alternativa, independientemente de lo que hagan los dirigentes. Los dirigentes no manejan los votos de la gente", expresó.