Qué opinan los economistas sobre los nuevos anuncios para el dólar

Según publica el diario Ámbito, uno de los que salió a opinar fue Christian Buteler quien expresó por redes que: "Lejos de ir en busca de un tipo de cambio libre cada vez se interviene más, dado que ahora el BCRA pasa a VENDER dólares en el CCL (altamente criticado, y con razón, durante la gestión anterior) Por qué no correrse directamente y dejar que el precio se determine por oferta/demanda".

Por su parte, Daniel Osinaga, en la misma red social escribió: "Velados los que compraron dólares. Qué pasa con las Reservas? En mi opinión ya tienen cerrada guita grande de afuera que viene. Sino, no te animas a hacer ese anuncio" .

En tanto, Salvador Vitelli, de Romano Group, opinó: "Eso apunta contra la brecha, pero al mismo tiempo que esta se vaya reduciendo, la compra neta tiende a cero, sacando al BCRA del mercado de cambios".

"Si el objetivo de acumulación de reservas pierde prioridad y además BCRA va a vender en la brecha, el mercado de bonos no lo tomará bien el lunes", pronosticó por su parte el analista Amical Collante.

Por su parte, distintos economistas consultados por La Politica Online, señalaron que el problema es que el Banco Central no está logrando acumular reservas y la medida anunciada que busca bajar el contado con liqui, apunta a forzar al campo a vender ahora, bajo la presunción que luego bajará el precio del dólar. Sin embargo, los economistas consultados no creen que la presión surta efecto.

El Banco Central tiene reservas netas negativas por unos 3.000 millones de dólares. Desde esa posición de debilidad, Caputo anunció que desde el lunes comenzará a vender dólares. Con un agravante: lo hizo sin estar acompañado por el presidente del BCRA, Santiago Bausili, que confirmó así que no existe ningún tipo de autonomía del Central, al punto que ya no se considera necesario ni simularla.

La decisión de Caputo de intervenir en el mercado cambiario promete además agravar la mala relación con el FMI. Fue precisamente por una decisión parecida que en el gobierno de Macri el Fondo exigió su salida del gobierno. El FMI no acepta que se usen reservas para intervenir en el mercado para sostener el tipo de cambio, cree que hay que presérvalas para pagar la duda con el propio organismo.

Los economistas consultados por ese diario, pusieron en duda también que la medida logre bajar la emisión, como prometieron Milei y Caputo. "Se busca limpiar el balance del Banco Central trasladándole la deuda al Tesoro, de manera que pueden limpiar pesos pero no la deuda en pesos, que ahora devengará mayores intereses", afirmó otro de los economistas consultados, que por la delicada situación prefirieron hablar en off.

"Corren el riesgo que el mercado perfore al Central, para avanzar por este lado deberían tener asegurado el acceso a alguna operación de financiamiento de 10.000 millones de dólares para arriba", concluyó otro de los economistas./ Ámbito- La Política Online.