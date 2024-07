Caputo: "A partir del lunes no se van a imprimir más pesos en Argentina"

El ministro de Economía, Luis Caputo , reiteró en una entrevista radial las explicaciones que habían dado el presidente Milei , y el mismo en un posteo en X, acerca de la nueva etapa del programa económico, en que el gobierno va a la “emisión cero” y el congelamiento de la Base Monetaria, para hacer que el peso sea “recontra-escaso” (Milei dixit), se acelere la “desinflación” y la economía se acerque al levantamiento del cepo. “A partir del lunes no se van a imprimir más pesos en Argentina” , sentenció el funcionario.

"Esos pesos no necesariamente implican aumento de la demanda de pesos. Son simplemente el resultado del mercado de exportaciones e importaciones. Para profundizar el proceso de desinflación vamos a cerrar esta tercer canilla, de manera que no se impriman más pesos en Argentina. No se van a imprimir más pesos en Argentina", señaló.