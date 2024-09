Qué les pidió Cornejo a Caputo y Francos en la reunión por el Presupuesto

Los mandatarios remarcaron que se trata de una cifra irreal e incumplible , ya que en muchos casos -si se efectúa la división según coparticipación- el número supera incluso al presupuesto propio de cada jurisdicción. Fue Caputo quien intervino en ese momento y afirmó que el monto es una proyección a futuro y no solo par a este año .

“No busquen chivos expiatorios”, le recriminaron los mandatarios a los funcionarios nacionales, quienes reconocieron que la propuesta del Jefe de Estado fue mal formulada.

Guillermo Francos, Luis Caputo, reunión con gobernadores tras presentación presupuesto.jpg Foto: Prensa Jefatura de Gabinete

Obra pública, el pedido de Alfredo Cornejo a Guillermo Francos y Luis Caputo

Otro de los ejes del encuentro -del cual todos los participantes recalcaron que se llevó en buenos términos- fue la llegada de los fondos comprometidos para terminar la obra pública paralizada en las 24 jurisdicciones.

Mendoza no es ajena a esa situación y, pese al acuerdo firmado en junio pasado para la conclusión de varios trabajos ejecutados en el territorio con fondos federales, hasta el momento no llegó ni un centavo para restablecer los proyectos.

En el proyecto de Presupuesto se han pautado fondos para la doble vía Mendoza/San Juan (más de 8 mil millones de pesos) y para la Ruta Nacional 40, en el tramo Tunuyán – Luján de Cuyo y Anchoris (2.200 millones de pesos). También para la postergada reconstrucción de los puentes caídos en el Valle de Uco ($800 millones).

No obstante, no aparece -por ejemplo- la conclusión de la Variante Palmira – Agrelo, que cuenta con un avance superior al 80 por ciento, aunque no ha mostrado movimientos desde 2022. Esta fue otra de las labores comprometidas por Francos en el convenio firmado con Cornejo en junio.

Si bien el Gobernador no hizo hincapié en uno u otro proyecto en particular, sí reclamó el cumplimiento de ese acuerdo y comiencen a llegar las transferencias que reactiven la obra pública en la Provincia.