Con foco en el déficit cero y duras críticas a la "casta política", Milei presentó el Presupuesto 2025

Analisis Javier Milei no presentó el Presupuesto y solo leyó lugares comunes y agresiones

“Vengo a proponer un proyecto de presupuesto diametralmente distinto a lo que nos tienen acostumbrados. No solo distinto, sino el más radicalmente distinto de nuestra historia ”, explicó el presidente.

Luego agregó: “He aprendido de primera mano que a más profundo el cambio, mayor tiene que ser el esfuerzo empeñado para pelear por él. Por eso estamos aquí hoy, porque el Presupuesto Nacional no es solo una ley más, es la ley de leyes, es la hoja de ruta bajo la cual ordenaremos las prioridades de nuestra gestión en la presente hora nacional”.

ministros, gabinete, presentación presupuesto 2025 Javier Milei.jpg Los miembros del gabinete acompañaron el mensaje de Javier Milei en el Congreso de la Nación Argentina Foto: NA

Déficit cero y el "blindaje fiscal", ejes del presupuesto de Javier Milei

“Estamos aquí para presentar un proyecto del Presupuesto Nacional que va a cambiar la historia de nuestro país, después de años en donde la clase política ha puesto cepos a la libertades individuales, hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado ”, introdujo Milei.

Luego explicó que la propuesta legislativa, que ingresará este lunes a la cámara baja, "tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal, sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra en la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado”.

“Este blindaje fiscal abre una nueva página en nuestra historia, hasta ahora desconocida. A partir de ahora la Argentina será solvente, con la consecuente baja del riesgo país y de la tasa de interés y en consecuencia el aumento de la inversión, de la productividad, del salario real y, en definitiva, la caída de la pobreza y de la indigencia”, sostuvo.

Milei repitió que el equilibrio de las cuentas públicas es innegociable en su presidencia. “Cuando los gobiernos quieren gastar y gastar compulsivamente, y no les da el margen para seguir subiendo impuestos, como ocurre en Argentina, la única forma de pagar la cuenta es pidiendo plata prestada o imprimiéndola en el Banco Central”.

Javier Milei presentación presupuesto 2025.jpg Javier Milei presentó su proyecto de Presupuesto 2025 Foto: NA

El rechazo al default y el "ciclo populista"

“De hecho, no puedo dejar de comentar que estamos hoy aquí, en esta misma casa, donde en diciembre de 2001 fue declarado y aplaudido, durante la Presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, a casa llena y en medio de enorme algarabía, el default de la Argentina”, resaltó el presidente.

“Ese default que fue festejado y aplaudido de pie por la clase dirigente sería el principio de un ciclo populista que ha destruido a la Argentina”, reprochó el libertario.

El Jefe de Estado evaluó que "la metodología histórica de nuestra clase dirigente" es que, "como los políticos no entienden la restricción presupuestaria y no quieren dejar de gastar generan déficit, que para cubrir toman deuda, pero como no hacen el ajuste necesario, se vuelve impagable y entonces defaultean”.

“Así, nos convertimos en el mayor defaulteador serial del mundo, pero el default no es inocuo. Caer en default lo que produce es la ya famosa en Argentina fuga de capitales. Entonces, los dólares comienzan a escasear, los políticos no tienen mejor idea que establecer aranceles o derechos de exportación para hacerse de los dólares del sector privado y, por el otro lado, establecen controles de capitales para intentar retener los escasos dólares que produce el país”, subrayó el líder libertario.

Javier Milei presenta presupuesto 2025 cámara de diputados.jpg Foto: NA

La "nueva metodología" para elaborar el Presupuesto 2025

Milei anunció un cambio a la hora de elaborar la pauta de gastos e ingresos: "El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar para después ver cuánto podemos gastar".

"Por eso estamos proponiendo una regla fiscal inquebrantable para este Presupuesto y para todos los presupuestos que vengan de acá en adelante: el nivel de gasto a erogar estará condicionado por el nivel de superávit primario a conseguir, que a su vez estará condicionado por los ingresos observados netos del monto de intereses a pagar por la deuda”, especificó el Presidente.

Señaló que la metodología presupuestaria perseguirá "tres objetivos inéditos: uno, va a blindar el equilibrio fiscal para siempre, terminando con el castigo de la deuda y la emisión. Va a obligar al Estado a hacerse cargo y absorber los efectos de las perturbaciones en la economía. Y para cuando haya mejoras permanentes, como serán los años venideros, va a obligar a devolver el exceso de recaudación a la sociedad a través de la reducción de impuestos”.

“De acá en adelante no sólo podremos ir reduciendo impuestos sino también el tamaño del estado que es la verdadera presión impositiva”, sentenció.

Los cruces con el peronismo y el palo a Mauricio Macri

En la antesala de esa propuesta que restringe los gastos, Milei dirigió una chicana a los diputados de Unión por la Patria, que estaban sentados a metros, en sus bancas.

“Los invito a volver por un minuto a despejar la X conmigo para entender de qué se trata”, introdujo el presidente, mientras desarrollaba conceptos económicos. Allí disculpó, en tono jocoso, a los opositores: “Ustedes pueden abstenerse porque suman con dificultad”.

Germán Martínez, presidente de bloque en UxP, le recriminó que él necesitó llevar su discurso escrito. “Mirá, que yo lea o no, vos seguís sumando con dificultad, Martínez”, contestó entre risas el jefe de Estado.

Ante esa situación, los militantes libertarios que ocuparon distintos palcos salieron a respaldarlo con un cántico tradicional: “La casta tiene miedo”, sonó desde las gradas.

“Igual pueden tomar nota porque ahora empiezo. La primera premisa de la que partimos es que el superávit primario tiene que equivaler o exceder obligatoriamente al monto de los intereses de deuda a pagar. De modo que, si el superávit primario es el resultado de netear los ingresos con los gastos corrientes y de capital, el gasto primario tendrá que ser igual o menor a los ingresos menos el superávit primario”, explicó.

Asimismo, dedicó otro pasaje de su discurso a las críticas de Mauricio Macri respecto a que le falta gestión a su equipo. “Gestionar es haber evitado la hiperinflación que nos dejaron en puerta, es sanear el balance del Banco Central y desactivar la bomba de deuda que heredamos, es reducir el gasto público de la manera que lo hicimos, en el tiempo récord que lo hicimos y sin haber abandonado a los sectores más vulnerables de la sociedad”, enumeró el presidente.

Luego continuó: “Gestionar es haber aprobado la reforma legislativa más ambiciosa de los últimos 40 años con 37 diputados y 6 senadores, motivo por el cual agradezco mucho a aquellos que nos han acompañado en todas estas acciones de leyes; es echar a los 31 mil “ñoquis” que hemos echado en estos primeros nueve meses, es aprobar la boleta única de papel, una bandera de aquellos que hablan de transparencia pero que poco han hecho por ella”.

“Gestionar es eliminar los intermediarios que lucraban con la pobreza. Gestionar es haber eliminado los piquetes y llevar más de cuatro meses sin cortes de calle en el AMBA o haber reducido el 75% de los homicidios en Rosario. Gestionar no es designar miles de funcionarios en todos los rincones del Estado cuando la mitad de esas áreas no deberían existir ”, postuló Milei

“Gestionar no es saber usar el GEDE como decía el ex candidato Massa. Gestionar es haber evitado la hiperinflación que nos dejaron en puerta. Gestionar es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad”, sentenció.

El discurso de Javier Milei en la presentación del Presupuesto 2025