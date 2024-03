Qué dijo Janina Ortiz sobre la citación de la Legislatura a "defenderse"

Ante esto, Ortiz fue consultada por SITIO ANDINO: "No se me ha hecho todavía la citación. No he recibido nada formalmente", advirtió y volvió a insistir: "Los recursos que presenté son legítimos. El Ministerio Público Fiscal no me está permitiendo la defensa", argumentó.

Y volvió a cuestionar al oficialismo: "Usan las mayorías, tienen el poder de las mayorías y uno juega a desventaja". "Me parece inapropiado y hasta vergonzoso", disparó.

Las causas que pesan sobre Janina Ortiz

Janina Ortiz (junto a su esposo, el ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco) está vinculada a causas por fraude a la administración pública y coacción, situación procesal que ya tiene al menos a 10 imputados.

Ambos, junto a varios funcionarios de la Municipalidad de Las Heras, serán sometidos a una investigación por presunta corrupción que tendrá el objetivo de determinar el destino de más de $35 millones que supuestamente fueron otorgados a una cooperativa de trabajo para una serie de trabajos en la Comuna.

Para el fiscal Flavio D’ Amore, Daniel Orozco y compañía utilizaron en dos licitaciones públicas y dos contrataciones una cooperativa de trabajo para realizar limpieza de calles y espacios públicos, aunque esos servicios nunca fueron prestados en las condiciones pactadas.

La hipótesis fiscal indica que dicha cooperativa, llamada Manos a la Obra, estaba inactiva al momento de las licitaciones y contrataciones.

La otra es una causa por acciones agravadas por el uso de arma de fuego en perjuicio de una empleada municipal a quien, según la Justicia, obligó a encontrarse y a grabar una conversación con el ex subsecretario de Gobierno, Osvaldo Oyhenart, en la que éste habría referido que podía disponer a su antojo de dineros públicos y puestos de trabajo en Las Heras.