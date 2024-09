Por qué Javier Milei profundizó las internas en la UCR y el PRO

La decisión de Bullrich de sumarse al gabinete de Milei en el Ministerio de Seguridad no es aceptado por todo el PRO, liderado por Mauricio Macri.

Las internas en el seno de los distintos partidos políticos no son extrañas ni nuevas, forman parte de cualquier grupo en el que los intereses van cambiando conforme al tiempo, a las circunstancias y a las personas. Pero en el último tiempo, dos de los partidos más cercanos al presidente Javier Milei : el PRO y la UCR (el PJ se encuentra en las antipodas, salvo excepciones como la de Daniel Scioli) están en una severa crisis, profundizada en torno a la figura del libertario.

Estos cuatro legisladores que hoy compartirán un asado con Milei y otros legisladores oficialistas; fueron suspendidos ayer por decisión de la Mesa Directiva de la Convención Nacional de la UCR, encabezada por Gastón Manes, por "lesionar la dignidad del partido". Ahora, el Tribunal de Ética deberá decidir si suspende a Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi, o no.

Esta decisión generó un malestar en el seno del partido que vieron mal la medida. En el caso del gobernador Alfredo Cornejo calificó como sectaria esta sanción. "La política de mayorías populares no es para sectas, ni se hace con purgas. La UCR no es una agrupación universitaria, es un partido nacional. Esta decisión está mal. Le pido a las autoridades del partido que asuman la tarea de conducir, no que sean la voz de una facción", publicó en su red social X.

La política de mayorías populares no es para sectas, ni se hace con purgas. La UCR no es una agrupación universitaria, es un partido nacional. Esta decisión está mal.

Le pido a las autoridades del partido que asuman la tarea de conducir, no que sean la voz de una facción.



— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 16, 2024

Como colación de esto viene la decisión que tuvo el presidente de la UCR, Martín Lousteau, de votar en contra de la Ley Bases, en contrario a lo que hizo todo el radicalismo.

Sucede que Cornejo es uno de los que se ha mostrado más cercano al presidente, apoyándolo en varias de sus medidas. Incluso, tras el pedido de más ajuste a las provincias por parte de Milei durante la presentación del Presupuesto 2025; el mendocino ha mantenido la cautela a pesar de que el llamado cayó mal entre los gobernadores.

En el caso del PRO, la interna entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich crece día a día y tuvo su capítulo mendocino.

La decisión de Bullrich de sumarse al gabinete de Milei en el Ministerio de Seguridad no es aceptado por todo el PRO, sobre todo por el sector liderado por el presidente partidario y ex presidente de la Nación.

Sin embargo, hacia abajo las cosas son una "mescolanza". Por ejemplo, en Mendoza el ala macrista está fuertemente enfrentada a Cornejo.

El sector liderado por Omar De Marchi logró imponer en la interna a Gabriel Pradines, que tras unas elecciones escandalosas le ganó la interna a la vicegobernadora Hebe Casado.

Pero, a nivel nacional, De Marchi está alineado a Milei, a pesar de responderle a Macri. De hecho, tiene el cargo de secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales de la Vicejefatura de Gabinete. Y ayer salió a cuestionar la situación de inseguridad que vive la provincia de Mendoza.

Mendoza, la provincia más insegura de la Argentina.

Los problemas estructurales por la falta de gestión y de equipo en la provincia, surgen inevitablemente.

No se puede tapar el sol con las manos. A pesar de la escandalosa pauta, la realidad se impone.



Los problemas estructurales por la falta de gestión y de equipo en la provincia, surgen inevitablemente.



No se puede tapar el sol con las manos. A pesar de la escandalosa pauta, la realidad se impone.

— Omar De Marchi (@omardemarchi) September 16, 2024

Inmediatamente, fue retado por la ministra de Seguridad, quien lo acusó de haber hecho ese posteo motivado por "sus pasiones políticas".

Un funcionario debe manejarse con los datos concretos del Ministerio de Seguridad de la Nación y no por sus pasiones políticas. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 16, 2024

Acto seguido, Pradines salió a "corregir" a Bullrich, explicando que "en Mendoza, ese 1,7 implica 34 homicidios, y de agosto a hoy hemos tenido 11 homicidios. Por lo tanto, la tasa asciende a 2,25.