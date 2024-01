Por la presión de gobernadores, se traba la ley ómnibus: qué piden y la respuesta del Gobierno

Los gobernadores comentaron que el viernes pasado tuvieron una negociación con Nicolás Posse y Luis Caputo y acordaron modificaciones al proyecto. Pero eso no se reflejó en Diputados, donde LLA sigue sin aceptar cambios. En Juntos sospechan que Martín Menem no los avala por un pedido de la Casa Rosada.

Los mandatarios cambiemitas plantearon líneas rojas del proyecto: no subir las retenciones a las exportaciones (entre ellas, las del vino), modificar las cuestiones previsionales y limitaciones a las facultades pedidas por el Ejecutivo a través de la declaración de diversas emergencias, entre otros varios aspectos.

Por ello, reclaman al oficialismo convoque una mesa de diálogo “de urgencia” con la oposición y acepte revisar el capítulo fiscal de la ley ómnibus, con el objetivo de lograr un entendimiento y acelerar la aprobación del megaproyecto en la Cámara de Diputados antes de fin de mes.

reunión UCR ley ómnibus.jpg Ley ómnibus: la UCR tuvo una reunión propia previa al encuentro de Juntos por el Cambio

En caso de que Milei no designe interlocutores “relevantes” en las próximas horas y acepte cambios, advierten en la tropa de mandatarios provinciales, avanzarán con la elaboración de un dictamen propio junto a los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Desde el PRO mantienen una posición expectante, por lo que hay dudas de si adherirán a esa postura de sus exaliados.

“La intención es que el gobierno reflexione y acceda a un plan fiscal alternativo a ajustar jubilados, asalariados y exportadores”, apuntan desde la bancada de Miguel Ángel Pichetto, que pide al oficialismo que se aboque al paquete económico de la ley, es decir, las reformas urgentes para abordar la crisis. “No hay ida y vuelta, no hay devolución”, se quejan.

Las bancadas aliadas esperan una respuesta a sus planteos en las próximas horas después de dos jornadas de intercambios sobre los capítulos centrales de la ley. Este jueves, un grupo de gobernadores de JxC planea viajar a Buenos Aires para reunirse con autoridades parlamentarias y tomar una definición ante la chance de que LLA apure la firma del dictamen. Deslizan que los libertarios deben replantear el escenario si no quieren que el debate de la ley ómnibus comience a descarrilar o ingrese en un estado de agonía parlamentaria.

Según publica La Nación, integrantes de la liga de gobernadores del extinto Cambiemos despotrican por la falta de un interlocutor “válido” con el oficialismo o una figura que centralice las decisiones frente a los reclamos. Reconocen la voluntad de Menem, o de Guillermo Francos, ministro del Interior, pero creen que ellos no toman la decisión final. De hecho, aseguran que no volvieron a tener contacto con el Ejecutivo nacional después del encuentro por Zoom del viernes pasado. Afirman que no les atienden el teléfono.

A la cumbre asistieron Alfredo Cornejo (Mendoza), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut). Del lado de los legisladores se sentaron Rodrigo de Loredo (UCR), Pichetto (Hacemos Coalición Federal), Nicolás Massot (HCF), Alejandro Cacace (UCR), Lisandro Nieri (UCR) y Damián Arabia (Pro), entre otros. A lo largo de la conversación, los gobernadores se interiorizaron sobre el estado de la negociación con LLA, que se empantanó ayer después de que se discutiera el artículo 106º de la ley ómnibus, que propone suspender la fórmula actual de jubilaciones y que el Poder Ejecutivo pueda realizar ajustes discrecionales hasta que se determine un nuevo cálculo, y el esquema de retenciones.

reunión gobernadores con Milei, Cornejo Alfredo Los gobernadores presionan a Milei Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

“Si el gobierno no habilita una discusión en serio con interlocutores relevantes, la reunión de mañana será para unificar un dictamen propio y diferente al del gobierno entre Hacemos Coalición Federal, UCR, Innovación y eventualmente Pro”, advierte una de las espadas legislativas de los gobernadores.

Hoy los aliados le advirtieron a Menem que no hay acuerdo para sesionar el sábado, como pretendía el Gobierno. En el espacio de Pichetto y Emilio Monzó creen que si no sale con un dictamen ordenado de la comisión, la votación en el recinto podría riesgosa para los intereses del oficialismo.

La propuesta de provincias petroleras

Con la participación de la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, y la presencia virtual de Cornejo, los gobernadores miembros de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI), en la que se evaluaron los cambios que la ley ómnibus busca aplicar en la Ley de Hidrocarburos.

“Hubo algunas consideraciones, las más resonante y específica, es sentar la postura de las provincias petroleras respecto al dominio sobre los recursos de cada una de estas, sobre los recursos hidrocarburíferos y que eso se respete en la modificación”, reveló la funcionaria mendocina tras el encuentro.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJimehLatorre%2Fstatus%2F1747746501378322822&partner=&hide_thread=false Junto a @alfredocornejo mantuvimos una reunión con los Gobernadores de la OFEPHI - Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos

La reunión tenía como fin analizar las posturas de las provincias petroleras respecto al dominio sobre los recursos hidrocarburíferos pic.twitter.com/ZTrxA78skQ — Jimena Latorre (@JimehLatorre) January 17, 2024

Y completó: “Si bien se comparte el espíritu de la modificación de la Ley en cuanto a sanear las irregularidades y las distorsiones del mercado y los precios del mercado energético, todo esto debe suceder respetando el federalismo y respetando la soberanía y el dominio de las provincias sobre estos recursos”.

De esa reunión surgió un documento, en el que los mandatarios detallan todas las modificaciones que exigen, relacionadas con el sostenimiento de las prerrogativas decisorias de cada distrito y con las regalías que ingresan, entre otras reformas de menor envergadura.

La respuesta (y amenaza) del Gobierno

Tras un encuentro con Santiago Caputo, Menem adelantó que este jueves llegaría una respuesta formal a los pedidos opositores. Desde su entorno indicaron que se trabaja “en mejorar el proyecto” para sesionar lo antes posible.

En tanto que desde Casa Rosada llegó una dura advertencia: "Si no hay ley ómnibus, no se toca Ganancias, no se arregla lo que le votaron a (Sergio) Massa para la campaña". Refieren al pedido de los gobernadores de restituir el impuesto que se eliminó en el gobierno anterior, y de este modo recuperar fondos coparticipables que perdieron las 24 jurisdicciones.

Guillermo Francos, reunión gobernadores Partido Justicialista Francos, el emisario de los pedidos de Milei Foto: Agencia NA

Ese aspecto no fue incluido en la ley ómnibus y ello tiene una explicación: "Sería naif darles esa ayuda antes de que salga la Ley. No se trata de un chantaje, es parte de una negociación política", indicaron fuentes citadas por Clarín.com.

Milei le pidió al ministro del Interior Guillermo Francos que aclarara que no estaba dispuesto a prorrogar las sesiones extraordinarias durante febrero si durante el plazo inicial no había un gesto de "buena voluntad" política del Congreso. "Si no se aprueba en Diputados antes, no vamos a pedir que se siga debatiendo indefinidamente. Y Ganancias va a tener que esperar", indican desde el entorno presidencial.

En las últimas horas, Milei renovó su advertencia: "El ajuste mayor no va a ser para la gente, el ajuste mayor será para las provincias: vamos a ir a un esquema de transferencias cero", puntualizó en privado, ante sus colaboradores.

Aunque se aclaró: "Si se aprueba (la ley ómnibus), al día siguiente mandamos el proyecto (de Ganancias) al Congreso".