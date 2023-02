Pistolas Taser: la Justicia le ordenó a la Nación a definir si las acepta o no

El jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó un reclamo por mora en la Justicia porque Agencia Nacional de Materiales Controlados no resolvía la importación de las pistolas Tasser.

Luego del crimen de la policía este martes, asesinada con su propia arma en Buenos Aires, se reavivó la discusión respecto al uso o no de las pistolas Taser por parte de las fuerzas de seguridad. Y la Justicia le dio un ultmatúm a la Nación para definirse. Un juez federal había ordenado días atrás al gobierno nacional que en 30 días resuelva un expediente administrativo para que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pueda importar 60 de estas pistolas no letales.

El crimen de la oficial de la policía de CABA, Maribel Zalazar en el barrio porteño de Retiro, que recibió dos balazos, uno en el pecho y otro que le rozó el cuello, cuando tras un altercado con personal del subterráneo un hombre le quitó su arma reglamentaria y efectuó una serie de disparos en la estación Retiro de la línea C, reflotó una discusión que en Mendoza también tuvo lugar, cuando el entonces diputado Álvaro Martínez pidió equipar a las fuerzas con esta tecnología .

Así, el juez en lo contencioso administrativo federal Walter Correa aceptó la semana pasada un amparo por mora que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presentó en noviembre del año pasado porque la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) no resolvía la importación de las Tasser.

Así, el juez intimó a la ANMAC -que depende del Ministerio de Justicia de la Nación- para que en 30 días resuelva el expediente administrativo que inició el gobierno de la ciudad por las Taser.

El debate por el uso de pistolas no letales en fuerzas de seguridad volvió con el crimen de la oficial Zalazar. El ministro de Seguridad de la ciudad con licencia, Marcelo D’Alessandro, sostuvo en su cuenta de la red social Twitter que “el enfrentamiento podría haber sido controlado con una pistola Taser”. “Hace dos años compramos 60 unidades, pero el gobierno kirchnerista las bloqueó con el festival de excusas truchas que usan para defender delincuentes”. Y agregó: “Las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente, la mayoría de los países del mundo las usan”.

En 2020 el gobierno de la Ciudad inició el proceso de compra de 60 pistolas Taser, modelo X2 para la policía porteña. Son armas consideradas no letales y se utilizan en determinados lugares con aglomeración de gente donde el uso de armas de fuego puede ser peligroso, como estaciones de trenes, subtes. Las Taser disparan una descarga eléctrica que paraliza a la persona.

Las Taser son importadas y para su ingreso al país requiere la autorización de la ANMAC. En primer momento su titular Ramiro Urristi la autorizó. Pero luego dejó el cargo. El gobierno porteño señaló que fue echado por una pelea ideológica; un sector del kirchnerismo rechaza a las Taser por considerar que su utilización viola los derechos humanos.

Con la llegada del nuevo titular se retiró la autorización. El gobierno de la Ciudad avanzó con el trámite pero la ANMAC nunca lo resolvió a pesar de los distintos planteos que se hicieron. Así presentó en la justicia un amparo para que se le ordene al organismo resolver el planteo.

El magistrado explicó en su resolución de cinco páginas los alcances de un amparo por mora y sostuvo que no hay argumentos que avalen que el expediente de las Taser no se haya resuelto. La ANMAC explicó en la causa que por los casos de coronavirus “dificultó y ralentizó la búsqueda de expedientes –que no han sido digitalizados en forma completa– y el dictado de los actos administrativos correspondientes”.