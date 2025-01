Patricia Bullrich comparó a Macri con Milei y cargó contra el expresidente

¿Hay o no unión de fuerzas?

¿Hay o no unión de fuerzas? Siguen los idas y vueltas entre el PRO y LLA por el posible acuerdo electoral

macri-bullrich-larreta-paso-elecciones-2023jpg.webp La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a su rol durante los gobiernos de Javier Milei y Mauricio Macri.

Críticas a Mauricio Macri

"Presenté el protocolo antipiquetes, el mismo que presenté después. ¿Qué cambió? La decisión y la voluntad. Cuando lo presenté, Marcos Peña se fue y (Horacio Rodríguez) Larreta se fue, me dejaron sola con con el protocolo", recordó.

Y continuó: "A los tres días lo usé porque me querían tomar la entrada del Aeropuerto de Ezeiza. Mandé a la Gendarmería, hubo un par de balas de goma, y me llamó Marcos Peña para decirme ´ya empezaste con la balas de goma, nos están criticando´".

"Me sacaron toda posibilidad de que me dedicara a los piquetes en la 9 de Julio y se lo pasaron a Larreta y él no actuó. La diferencia es cambiar a fondo en lugar de ir a medias y del que dirán", remató entre lo que varió en la gestión de Macri y lo que pasa actualmente.

Al respecto, dijo que "Macri hizo muchas cosas buenas, pero en otras la decisión del gobierno era ser políticamente correctos y eso le hizo mal a la Argentina porque después vino Alberto Fernández".

Elogios a Javier Milei

Sobre los duros cruces que tuvo con Milei durante la campaña de 2023, dijo: "Yo lo apreciaba y me gustaba, compartía las ideas de Milei, él las expresaba de una manera muy fuerte, diferente a la mía".

"(Después de las selecciones generales) Nos abrazamos con Javier y volvimos a tener la relación que teníamos. Era el cambio o lo peor de la política argentina", agregó sobre la decisión que tomó de apoyarlo de cara al balotaje contra Sergio Massa.

Volviendo a los piquetes, Bullrich dijo que "no había una sola persona que creyera que se podía terminar" con ese problema. "Yo si creía que se podía, en el 2015 no se pudo porque faltaba voluntad", insistió.

A su vez, dijo que el proyecto del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad es llevarle a 13 años. "Creemos que esa es la edad en la que vemos que hay poco delito, pero más del que hay antes de esa edad".

"No puede ser que un chico mate y al otro día vuelva a su casa como si nada. Un chico de 13 años sabe perfectamente la diferencia entre matar y no matar", agregó.