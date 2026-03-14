Paso clave para la tercera trocha del Acceso Este: convocan a la última audiencia pública

Paso clave para la tercera trocha del Acceso Este: convocan a audiencia pública Foto: Gobierno de Mendoza

Por Sitio Andino Política







El Gobierno de Mendoza convocó a una tercera y última audiencia pública para avanzar con la construcción de la tercera trocha del Acceso Este. Este paso administrativo forma parte del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de una de las obras viales más esperadas para el Gran Mendoza, que busca agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial en uno de los principales ingresos a la ciudad.

Último paso clave para la tercera trocha del Acceso Este Luego de que la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial pusiera en marcha los mecanismos para licitar las obras de modernización vial en la Ruta Provincial 22, ubicada en el departamento de Guaymallén, se habilitó la última instancia de participación ciudadana dentro del proceso administrativo.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Ambiente provincial, confirmaron el tercer y último llamado para debatir el proyecto de la tercera trocha. La convocatoria se realiza en el marco de la Ley Nº 5961 y su Decreto Reglamentario Nº 2109/1994, que establecen la participación de la ciudadanía y de los sectores involucrados para evaluar el impacto técnico y ambiental de la obra.

audiencia-publica-Tercer-trocha.acceso-este Foto: Gobierno de Mendoza La audiencia pública se realizará el miércoles 18 de marzo a las 10 y tendrá modalidad virtual a través de la plataforma Zoom. Las personas interesadas en participar deberán completar un formulario de inscripción disponible en el sitio oficial de la Subsecretaría de Ambiente. Una vez registrados, recibirán en su correo electrónico el enlace para acceder al encuentro.

Quienes deseen intervenir durante la audiencia deberán presentar previamente sus exposiciones o proponer peritos testigos. Estas presentaciones deberán realizarse de forma digital mediante los formularios habilitados en la página oficial. En el caso de representantes de organismos gubernamentales o no gubernamentales, deberán acreditar su representación mediante la documentación correspondiente al momento de participar. Para consultas o envío de información adicional, también se encuentra habilitado el correo electrónico oficial [email protected].