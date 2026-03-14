14 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Acceso Este

Paso clave para la tercera trocha del Acceso Este: convocan a la última audiencia pública

La convocatoria del Gobierno apunta a analizar el impacto ambiental de la obra, pensada para optimizar la circulación y reforzar la seguridad en la Ruta Provincial 22.

Paso clave para la tercera trocha del Acceso Este: convocan a audiencia pública
Paso clave para la tercera trocha del Acceso Este: convocan a audiencia pública Foto: Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza convocó a una tercera y última audiencia pública para avanzar con la construcción de la tercera trocha del Acceso Este. Este paso administrativo forma parte del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de una de las obras viales más esperadas para el Gran Mendoza, que busca agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial en uno de los principales ingresos a la ciudad.

Último paso clave para la tercera trocha del Acceso Este

Luego de que la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial pusiera en marcha los mecanismos para licitar las obras de modernización vial en la Ruta Provincial 22, ubicada en el departamento de Guaymallén, se habilitó la última instancia de participación ciudadana dentro del proceso administrativo.

Lee además
Cunas de Rescate: una diputada provincial presentó un proyecto para proteger a bebés abandonados

Una salida ante el abandono: impulsan en Mendoza el sistema de "Cunas de Rescate"
Nuevo giro en el juicio por YPF: Estados Unidos pidió suspender un proceso judicial clave

Juicio por YPF: el pedido de Estados Unidos para suspender un proceso judicial sacude el caso

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Ambiente provincial, confirmaron el tercer y último llamado para debatir el proyecto de la tercera trocha. La convocatoria se realiza en el marco de la Ley Nº 5961 y su Decreto Reglamentario Nº 2109/1994, que establecen la participación de la ciudadanía y de los sectores involucrados para evaluar el impacto técnico y ambiental de la obra.

audiencia-publica-Tercer-trocha.acceso-este

La audiencia pública se realizará el miércoles 18 de marzo a las 10 y tendrá modalidad virtual a través de la plataforma Zoom. Las personas interesadas en participar deberán completar un formulario de inscripción disponible en el sitio oficial de la Subsecretaría de Ambiente. Una vez registrados, recibirán en su correo electrónico el enlace para acceder al encuentro.

Quienes deseen intervenir durante la audiencia deberán presentar previamente sus exposiciones o proponer peritos testigos. Estas presentaciones deberán realizarse de forma digital mediante los formularios habilitados en la página oficial.

En el caso de representantes de organismos gubernamentales o no gubernamentales, deberán acreditar su representación mediante la documentación correspondiente al momento de participar. Para consultas o envío de información adicional, también se encuentra habilitado el correo electrónico oficial [email protected].

Temas
Seguí leyendo

San Rafael: la lucha antigranizo tuvo menor costo y redujo daños pese a más tormentas

"Lo banco a muerte": el fuerte respaldo de una figura del Gobierno a Manuel Adorni

¿Chau a la ropa de calle?: los presos usarían mameluco y crocs

Avanza el proceso para reemplazar al consejero de Irrigación que renunció tras el escándalo de alcoholemia

El Gobierno de Mendoza destina una suma millonaria a una obra hídrica en el río Tunuyán

Javier Milei vuelve a viajar al exterior: cuál es el destino y con quiénes se reunirá

Viajes, investigación y respaldo del Gobierno: qué dijo Adorni tras la polémica

Paritarias: ya son seis los sectores que acordaron aumentos salariales y otro reclama ser convocado

LO QUE SE LEE AHORA
Nuevo giro en el juicio por YPF: Estados Unidos pidió suspender un proceso judicial clave

Juicio por YPF: el pedido de Estados Unidos para suspender un proceso judicial sacude el caso

Las Más Leídas

Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026: horario y cómo quedaron los bombos

El sorteo de la Copa Sudamericana ya tiene fecha y hora

Juan Cruz Yacopini agradeció el apoyo: Esa energía llega y me hace salir adelante

El conmovedor agradecimiento de Juan Cruz Yacopini mientras sigue recuperándose del accidente en El Carrizal

Adiós inesperado en MasterChef Celebrity: la querida participante que dejó la competencia video

Adiós inesperado en MasterChef Celebrity: la querida participante que dejó la competencia

Del mundo de las drogas al Kick Boxing: la impactante historia de vida de Chimango Noguera

Historia de vida: de las drogas al ring, la impactante historia de superación del "Chimango" Noguera

Video: detuvieron al hermano de la Yaqui Vargas en un megaoperativo policial

Detuvieron al hermano de la "Yaqui" Vargas en un megaoperativo policial