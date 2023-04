PASO 2023: "Queríamos que la gente se arrime a votar", dijo Ubieta

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, hizo un balance de las primeras horas de las PASO 2023 que se desarrollan este domingo en siete departamentos de Mendoza. El jefe comunal afirmó que todo marcha con normalidad y que estiman que el porcentaje de votantes será similar al de elecciones anteriores cuando el sistema de boleta única aún no se implementaba.

El intendente de La Paz contó que las dudas más frecuentes de los votantes son debido a la confusión en relación a procesos de elecciones anteriores. “Por ejemplo, mucha gente estaba acostumbrada a llevar la boleta desde su casa y bueno, eso ahora no existe y genera dudas pero creo que se están aclarando ”, dijo Ubieta.

Y cconluyó: “Hablé hace un rato con Flor (Destéfanis) y me comentó que la situación es parecida en Santa Rosa, todo marcha con normalidad y lo mismo me contaba Martín Aveiro. No ha habido ninguna denuncia por violación a la veda, las dudas se aclaran y todo se desarrolla con tranquilidad. Eso es lo más importante en esta jornada electoral”.