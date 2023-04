PASO municipales Mendoza 2023: seguí el minuto a minuto.

Live Blog Post

Elecciones 2023: qué pasa si no voy a votar en las PASO municipales

El domingo 30 de abril se realizarán las elecciones 2023 Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en siete departamentos de la provincia: Lavalle, Maipú, Santa Rosa, La Paz, Tunuyán, San Carlos y San Rafael y, como en todos los comicios, la asistencia es obligatoria.

En Argentina el voto es obligatorio para todas y todos los electores. Si quien no puede asistir es mayor de 18 años y menor de 70, y no se puede justificar ante la Justicia Nacional Electoral la no emisión del voto, corresponde una multa económica y se incorporará al ciudadano o ciudadana en el Registro de Infractores al deber de votar.

Además, no podrá ser designada o designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.