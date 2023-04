PASO 2023: Flor Destéfanis ponderó la boleta única

En cuanto a la boleta única, la intendenta de Santa Rosa y también presidenta del PJ mendocino, señaló: “Ha cambiado la dinámica, por ejemplo, hay muchos partidos que no tienen fiscales o que hay frentes los comparten. Creo que eso se debe a que ya no hay reposición de boletas y me parece que eso puede modificar un poco el sistema. Y sí, también hay que reconocer la agilidad”.