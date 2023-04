PASO 2023: perlitas de la jornada electoral

En la escuela Justo José Urquiza, de Maipú , la boleta de simulación- que exhibe selecciones de fútbol- para explicar a los votantes su funcionamiento en caso de no comprender el flamante sistema de votación, estaba sola ya que la persona a cargo de evacuar dudas, la figura llamada "Capacitador de la Junta" no estaba porque tuvo que reemplazar al presidente de una de las mesas.

En la escuela Celina Álvarez, también en Maipú, pasó lo opuesto: la persona encargada de explicar el funcionamiento del sistema estaba presente y con mucha predisposición para cumplir su tarea, el problema fue que no tenía la boleta de exhibición por lo que tenía que valerse de una de las oficiales, lo cual no está permitido. En conclusión, no alcanzó la predisposición: al final, los votantes con dudas debían aclararlas en sus mesas por falta de boleta de exhibición.