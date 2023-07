Paro en el yacimiento El Corcobo de Malargüe: De Marchi acusó al Gobierno de no actuar

Julian Matamala, petroleros, gremio, Sindicato del Personal Jer Julián Matamala, titular del gremio de petroleros que lleva adelante un paro en El Corcov, Malargüe Foto: Gentileza

En ese sentido, remarcan que por la insuficiencia de recursos para desarrollar tareas de supervisión, se asignan labores adicionales a personal sin la capacitación ni habilidades necesarias para esa función.

Asimismo, denuncian ausencia de mantenimiento en edificios habitacionales y oficinas de trabajo, a raíz de la falta de inversión.

“Entendemos que es nuestra responsabilidad velar por la seguridad de los trabajadores. La decisión de Pluspetrol S.A. de ignorar los pedidos de este sindicato no solamente atenta contra la tan anhelada paz social, sino que también expone a los trabajadores a una sobre carga física y psíquica en tareas arriesgando su propia vida”, expuso Matamala.

Y sentenció: “En este escenario y sin tener respuesta alguna por parte de la operadora, pese a haber intentado crear ámbitos de negociación, realizamos esta medida de fuerza. Por el respeto a los trabajadores y su estabilidad laboral”.

Paro en El Corcobo: De Marchi responsabilizó al Gobierno

La situación en el yacimiento del Sur fue abordada por el candidato a gobernador por La Unión Mendocina, Omar De Marchi, quien apuntó al Gobierno por la falta de toma de medidas para desactivar el conflicto.

“La falta de compromiso del Gobierno Provincial con la industria del Petróleo y Gas hace que un sindicato deba asumir la responsabilidad de defender, no sólo a los empleados, sino a las empresas de servicios que trabajan allí, sentenció el diputado nacional.

https://twitter.com/omardemarchi/status/1680955642788339712 El yacimiento El Corcobo, en Malargüe, parado.

La falta de compromiso del Gobierno Provincial con la industria del Petróleo y Gas hace que un sindicato deba asumir la responsabilidad de defender, no sólo a los empleados, sino a las empresas de servicios que trabajan alli. — Omar De Marchi (@omardemarchi) July 17, 2023

Según De Marchi, la “inacción gubernamental” perjudica a la Provincia “y explica el porqué de la decadencia desde hace varios años”.

“La gran mayoría de las empresas de servicios al petróleo que operan en este yacimiento no son mendocinas, mientras que las empresas mendocinas casi no pueden entrar a Neuquén o a otras provincias. Si Mendoza no despierta, y defiende lo suyo, no hay futuro”, concluyó el dirigente del PRO.