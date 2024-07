Paritarias: ATE se despega de otros gremios y exige un sueldo de $980 mil

paritarias, ATE 2024, Adriana Iranzo, Roberto Macho.jpg Macho e Iranzo reclaman una mejora de la propuesta salarial en paritarias Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En ese sentido, reclamó al Ejecutivo que tenga en cuenta esa exigencia para que la entidad contemple poner la oferta a disposición de las bases.

Por su parte, el secretario general Roberto Macho planteó que el aumento propuesto es notoriamente inferior a lo que perciben los funcionarios del Gobierno. “No pueden plantearles a los trabajadores de la Salud, que trabajan 40 horas semanales, un 5% de aumento salarial. No pueden decirles a los trabajadores que van a estar aún más en la miseria, porque no se están burlando del trabajador, sino que están vulnerando un derecho humano esencial: la comida; llegar a fin de mes; y pagar nuestras responsabilidades”, disparó.

Asimismo, aclaró que rechazarán cualquier incremento de un adicional salarial -como se ofreció a los otros sectores- porque representan “políticas de ajuste y precarización laboral”.

Además, insistió con el cumplimiento de acuerdos de paritarias anteriores referidos a pases a planta, cambio de régimen de Licenciados en Enfermería, y cuestiones vinculadas a los técnicos radiólogos y licenciados en Bioimágenes.

“El aumento salarial para poder llegar a cubrir el costo de la canasta alimentaria tiene que ser de $980.000. Ustedes lo están cobrando, tienen la plata y hacen los negociados. No le nieguen la oportunidad a los trabajadores que trabajan 40 horas semanales”, subrayó el dirigente gremial.

Por último, sentenció que “hasta que no tengamos una propuesta de aumento salarial sobre la mesa para que el trabajador pueda ser digno, no bajaremos nada”.