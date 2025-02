Qué dijo el empresario que lanzó $LIBRA sobre Karina Milei

El empresario que Milei recibió en la Rosada el mes pasado reveló que tiene 100 millones de dólares producto de la maniobra y dijo que espera instrucciones del presidente argentino y su equipo para saber qué hacer con ese botín. Además dio un dato estremecedor: dijo que tenía un periodista presente para documentar todo, por su propia seguridad.

Davis dijo que no se desprenderá de los 100 millones "hasta que no tenga respuestas de Javier Milei y de su equipo, hasta que no tenga un plan real, por eso le di una ventana de 48 horas, hasta que alguien presente un plan real". "Se lavaron las manos. Si quieren que lo devuelva lo hago, pero no me dijeron una mierda", se enojó.

"Como asesor de lanzamiento del proyecto Libra Token, quiero aclarar aspectos clave del lanzamiento y abordar los desarrollos recientes sobre la participación de Javier Milei y su posterior retiro de apoyo. Javier Milei inicialmente respaldó y promovió activamente Libra Token en plataformas de redes sociales, incluidas X e Instagram", resaltó en un comunicado y un video que publicó el sábado por la noche. / El destape - La PolíticaOnline